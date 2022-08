Comúnmente, la música es nuestro lugar favorito para el desahogo. Y esta función es tan amplia que a nosotros como audiencia, nos hace sentir identificados con alguna canción, mientras que a los artistas los inspira a crear. En ese sentido, hay rolas como “Believer” de Imagine Dragons que ejemplifican perfectamente lo que es el desahogo en una canción.

Es justo decir que este tema es uno de los clásicos del pop-rock de la década de los 2010 y no es para menos. Los liderados por Dan Reynolds son una de las bandas más populares de dicha época y es precisamente el vocalista quien dota al proyecto musical de una emotividad muy marcada.

Foto: Getty Images

Justamente, esa canción es la que nos da una idea de cómo ha sido la evolución de Reynolds no solo como músico, productor y creativo; sino más que nada como persona. ¿De qué nos habla Dan en su hitazo del 2017? Les contamos la historia detrás de la canción.

Una referencia poética en “Believer” de Imagine Dragons

A grandes rasgos, “Believer” de Imagine Dragons es una canción que habla sobre canalizar el dolor de manera positiva; de convertirlo en un motor para salir adelante después de haber pasado por momentos llenos de dolor. Pero tiene muchos detalles específicos a la hora de desmenuzar algunos de sus versos.

Por un lado, por ahí se alcanza a apreciar una referencia al poeta William Ernest Henley, una figura de la literatura de la que la banda ha dejado claro su gusto desde hace años. El verso de la canción que dice “I am the one at the sail/ I’m the master of my sea”, está inspirado en una de las líneas del poema de Henley titulado “Invictus” que dice “I am the master of my fate/i am the captain of my soul”.

Esta es una buena parte de la rola que nos habla, en general, de que somos o debemos ser los dueños de nuestra vida y no dejarnos caer o desestabilizar por nada. Pero, ¿qué era lo que hacía al cantante dan Reynolds sentirse decaído?

Portada de ‘Evolve’, el disco donde viene “Believer”. Foto: Especial.

La depresión y el desahogo para Dan Reynolds

¿Recuerdan que al inicio de la nota hablábamos del desahogo como uno de los efectos primordiales de la música? Pues en el caso de Dan Reynolds de Imagine Dragons, “Believer” significó una especie de desahogó para su depresión, un tema que abordó en el disco anterior a Evolve del 2017. Así lo contó el músico en una entrevista del 2017 para Billboard:

“Believer” significa mucho para mí porque realmente significa un gran paso como ser humano, así como un paso adelante desde el [álbum de 2015] Smoke + Mirrors. Estuve decaído lidiando con la depresión durante un año seguido y luego volví a casa, me volví a conectar con familiares y amigos, hice autoayuda y contacté a un terapeuta. Trabajamos en muchas cosas con las que había estado lidiando, y creo que me dio una nueva perspectiva para reflexionar sobre la banda y verla con ojos más claros. Dan Reynolds para Billboard en 2017

Imagine Dragons. Foto: Getty.

Lidiando con una enfermedad que también lo inspiró para la rola

El ya mencionado Evolve del 2017, significó un cambio en la temática lírica de Imagine Dragons, sobre todo respecto a las letras un tanto oscuras y más melancólicas de Smoke + Mirrors.

Pero además de la depresión con la que Dan Reynolds lidiaba, también estaba padeciendo el dolor provocado por la espondilitis anquilosante. Esta enfermedad, afecta principalmente las grandes articulaciones de la columna vertebral, provocando intenso dolor. Sin embargo, el vocalista se atendió rápidamente de esa dolencia.

“Físicamente tenía mucho dolor y mentalmente también estaba en un lugar muy malo. Muchas de mis mayores fortalezas se deben a mis mayores debilidades, defectos o dolencias físicas. Me trajo disciplina, gratitud y compasión. La canción trata sobre cómo el dolor me hizo creyente. Me ha hecho creer en mí mismo, me ha hecho creer en mi arte y mi trabajo. El significado de la canción realmente refleja cosas específicas en mi vida que fueron dolorosas, ya sea ansiedad y lidiar con multitudes, sentirse abrumado por eso o el éxito de la banda, enfermedad, depresión, cualquier cosa que fue una fuente de dolor en mi vida”, dijo Reynolds a la revista People.

¿Inspiración sobre el fallecimiento de un amigo?

Lo lindo de la música son las diferentes inspiraciones e interpretaciones que se le pueden dar a una canción. Y en el caso de “Believer” de Imagine Dragons, ya hemos visto que Dan Reynolds ha tenido varias de por medio.

Pero quizá una de las explicaciones más emotivas tiene que ver con la dedicatoria que hizo en un concierto del 2018 cuando explicó de dónde tomó la inspiración para el tercer verso de este tema, el cual dice así: “Send a prayer to the ones up above/ All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove”.

Según en palabras del vocalista, este verso está dedicado a un amigo que tuvo en la infancia llamado Donald, que fue un chico que era muy acosado en la escuela. Debido a todo el acoso, el chico se quitó la vida. “Era un alma tan hermosa, y fue devastador para mí ver cómo la gente lo intimidaba y lo hacía sentir menos, porque era único”, dijo Reynolds cuando explicó el significado en aquel show.