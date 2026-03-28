El regreso de Interpol a México en 2026 nos dejó en claro que hay bandas que no necesitan cambiar para seguir sonando relevantes, sino hacer algunos ajustes y treparse a un escenario aún más grande. Con un set que es una curaduría de lo más representativo de su discografía, el grupo liderado por Paul Banks y Daniel Kessler ofreció un concierto compacto pero intenso, y sin momentos de relleno. Te contamos cómo estuvo Interpol desde el Tecate Pa’l Norte 2026.

En un set de casi una hora, Interpol salió a confirmar su lugar indiscutible como la banda indie dosmilera que más ha conectado con el público mexicano (acá te explicamos el crecimiento de bandas indie que fueron de recintos pequeños a estadios). En esta edición de Pa’l Norte, nos sorprendieron gratamente a pesar de la ausencia de Sam Fogarino.

Paul Banks nos cautivó una vez más con su voz y guitarrazos. Foto: Fernando Zavala para sopitas.com.

Un setlist de joyitas de toda su discografía

Interpol diseñó un recorrido que se sintió como una lectura esencial de su historia. Cada canción parecía colocada estratégicamente para recordar por qué discos como Turn On the Bright Lights o Antics siguen siendo referencia obligada dentro del indie de los 2000. No hubo necesidad de excesos visuales: el protagonismo absoluto fue de las canciones y de la tensión que generan sus arreglos minimalistas.

Con “All The Rage Bach Home” y “No In Threesome”, empezaron bravos, consintiéndonos con rolas que son favoritas de los fans desde que salieron. En 13 rolas nos conquistaron, incluida la nueva “See Out Loud”, un trancazo potente que justamente nos recordó la época del Antics.

Interpol estuvo en el Tecate Light de Pa’l Norte 206.

El cierre con “Not Even Jail” y “PDA” confirmó la lógica del set: construir una experiencia progresiva que terminara en catarsis colectiva. El público respondió como suele hacerlo en México con Interpol: cantando cada línea como si se tratara de un código compartido entre banda y audiencia. Esa complicidad sigue siendo uno de los básicos de Interpol como banda.

Definitivamente tienen que ver a Interpol fuera de gira de disco, con puro trancazo antes de salir un nuevo álbum que predomine en sus setlists.

La conexión histórica entre Interpol y el público mexicano

Paul volvió a demostrar que la relación entre Interpol y México no es circunstancial. Con un español fluido, el vocalista se tomó el tiempo de recordar momentos clave en la historia de la banda con el país, incluyendo el rodaje del video de “The Rover”. Más allá de la anécdota, el gesto refuerza la percepción de cercanía que el grupo ha cultivado durante más de dos décadas.

Daniel Kessler mostró la potencia de sus riffs. Foto: Fernando Zavala para sopitas.com.

La respuesta del público fue inmediata, especialmente en la recepción de “See Out Loud”, una canción todavía inédita en estudio que ya circula en registros en vivo. El hecho de que varios fans la reconocieran y la cantaran demuestra el nivel de atención que existe alrededor de cada movimiento de Interpol, particularmente en una etapa donde el grupo ya anticipa nuevo material.

Urian Hackney y el refuerzo rítmico para Interpol

Uno de los elementos más observados del concierto fue la presencia de Urian Hackney en la batería, quien se integra a la gira mientras Sam Fogarino continúa en recuperación tras problemas de salud. Lejos de intentar replicar de manera exacta el estilo de Fogarino, Hackney aportó contundencia y claridad en temas particularmente demandantes como “All The Rage Back Home” y “Not Even Jail”.

El detalle más interesante fue su interacción con el público, jugando a que los asistentes identificaran ritmos entre canciones. Este tipo de dinámica no es común en los shows de Interpol, una banda históricamente asociada a una estética más contenida. La incorporación de Hackney abrió una ligera variación en la energía escénica sin alterar la identidad sonora que caracteriza al grupo.

Paul Banks cambió de look para esta nueva fase que comienza de Interpol. Foto: Fernando Zavala para sopitas.com.

El concierto confirmó que Interpol atraviesa una etapa de estabilidad artística poco común para bandas con más de todos décadas de trayectoria. Han hecho ajustes sobre la marcha que introducen matices que mantienen sus shows frescos aún. La posible llegada de nueva música refuerza la idea de que el grupo sigue operando desde la relevancia creativa y no únicamente desde el legado. Y estamos ansiosos de escuchar lo nuevo.

Si algo quedó claro es que la relación entre Interpol y el público mexicano sigue siendo una de las más sólidas dentro del circuito alternativo internacional. La despedida de Banks —“That was fucking awesome, nos vemos pronto”— sonó menos como una frase de rutina y más como la confirmación de que esperan al álbum para anunciar varias fechas.