Paren todo: ¡Iron Maiden lanzará un álbum de sus conciertos en México!

Seguro muchos recordarán que a finales del mes de septiembre de 2019, Iron Maiden anunció una serie de conciertos en la Ciudad de México pertenecientes a su Legacy of The Beast Tour, una gira que presentaba de manera teatral y musical las diferentes encarnaciones de Eddie The Head, la emblemática mascota y personaje de la banda.

Como seguro a muchos de ustedes les pasó, los boletos para todas las fechas de la banda comandada Bruce Dickinson, volaron. Por esa razón varios fans de Iron Maiden se quedaron nomás’ con las ganas de escucharlos en vivo. Sin embargo, no todo está perdido, pues la agrupación lanzará un álbum que grabó durante sus shows en México. ¡Qué emoción!

Iron Maiden lanzará un álbum que se grabó en México

A través de sus redes sociales, Iron Maiden anunció el próximo lanzamiento de ‘Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live in Mexico City’, un disco doble que el grupo grabó mientras se encontraba de gira por nuestro país el año pasado, y el cual estará disponible a nivel mundial a partir del 20 de noviembre y en varios formatos, tales como el CD, vinilo, digital, y un vinil edición limitada con colores de la bandera de México.

“Cuando la recta final de nuestra gira Legacy 2020 este verano tuvo que cancelarse debido a la pandemia de COVID, toda la banda estaba muy decepcionada y desanimada, y sabemos que nuestros fans sintieron lo mismo” mencionó Steve Harris, bajista de Iron Maiden, a través de un comunicado donde detalló que la idea del álbum en vivo vino luego de reprogramar sus conciertos en Europa.

Tendrá canciones que nunca se han presentado en formato físico

De acuerdo con Harris, este nuevo disco incluye canciones que nunca antes habían llegado a un CD en vivo, tales como “For The Greater Good Of God”, así como otras piezas musicales más antiguas como lo son “Where Eagles Dare”, “Flight Of Icarus”, “The Clansman” y “Sign Of The Cross”, las cuales además no se han incluido en lanzamientos en vivo de Iron Maiden durante muchos años.

“Nunca antes habíamos lanzado un álbum en vivo desde México y creo que esta grabación hace justicia a la pasión y alegría de nuestros fanáticos mexicanos que siempre nos dan una bienvenida fantástica cuando tocamos allí”, agregó Steve Harris en el posteo. ¿Quién comprará este disco el próximo mes? 😱