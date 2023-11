Lo que necesitas saber: Iron Maiden regresará a México en 2024 para tocar sus discos Senjutsu (2021) y Somewhere In Time (1986), de los cuales tocarán canciones que no han interpretado en vivo.

¿Se quedaron con ganas de ver a Iron Maiden en el Foro Sol el año pasado? Pues entonces les tenemos buenas noticias, pues la banda británica de heavy metal regresará a nuestro país en 2024 con su actual tour. Y sí, acá les contamos los detalles como la fecha, el lugar y la preventa para este concierto.

Como seguramente saben, Iron Maiden se encuentra en su gira The Future Past, misma que comenzó a finales de este 2023 y con la cual la agrupación promociona su decimoséptimo álbum de estudio Senjutsu, publicado en el año 2021.

Iron Maiden regresará al Foro Sol de CDMX con su gira ‘The Future Past’

Si bien muchos pudimos escuchar varias rolas de ‘Senjutsu’ en el show que Iron Maiden dio en el Foro Sol durante el 2022, la banda interpretó éxitos conocidos con la gira llamada ‘Legacy Of The Beast’. ¿Entonces cuál será la diferencia con este nuevo concierto de Iron Maiden en México?

Iron Maiden anunció que regresará al Foro Sol de la CDMX el próximo 20 de noviembre de 2024 con su ‘The Future Past Tour‘, donde la banda tocará rolas nuevas del Senjutsu (2021) y también de su disco Somewhere In Time (1986), que muchos de sus fanáticos en América Latina no han tenido la oportunidad de escuchar antes.

Iron Maiden tocará en México canciones que lleva mucho tiempo sin interpretar en vivo

“Estamos encantados de regresar para ver a esos increíbles fanáticos en México. En la Ciudad de México en el Foro Sol, durante la última gira, el compromiso y entusiasmo de los fanáticos estuvo fuera de este mundo”, indicó el bajista de la banda, Steve Harris, a través de un comunicado.

Por su parte, el manager de la banda, Rod Smallwood, dijo que el ‘The Future Past Tour’ es “una de las giras más emocionantes y desafiantes que hemos hecho”, ya que Iron Maiden presenta material nuevo y otro que no se ha tocado en varios años.

Acá las fechas para la venta y preventa de boletos del concierto de Iron Maiden en México para 2024

“La energía ha sido increíble y estamos ansiosos de llevar este show espectacular e innovador a nuestros increíbles fanáticos en México. Con cerca de 100 mil boletos ya vendidos para los dos shows de estadio anunciados recientemente en Chile, esto sólo agrega más emoción a lo que será una gira inolvidable por México y América del Sur”, afirmó.

Y bueno, para quienes quieran ver a Iron Maiden en 2024, les informamos que la preventa de boletos para la fecha del Foro Sol estarán disponibles a través de la Gran Venta HSBC que se realizará el próximo 30 de noviembre y 1º de diciembre.

Asimismo, la venta general comenzará el próximo 2 de noviembre a través de las taquillas del inmueble o en la página web de Ticketmaster (que pueden encontrar dándole click por acá). ¡Así que preparen los ahorros y las tarjetas de crédito de una vez!

Por el momento no hay información sobre el precio de los boletos, pero se los daremos a conocer en esta nota en cuanto tengamos el dato. ¿Quién está emocionado por el regreso de Iron Maiden a México?

