Iron Meiden y Foo Fighters son nominados para entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021

La lista de nominados para entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021, nunca antes había sido tan emocionante, con bandas como ‘Iron Maden’, ‘Foo Fighters’ y ‘Rage Against The Machine’ y 13 bandas más del mismo calibre, incluyendo a Tina Turner, The Go-Go’s y New York Dolls, los fanáticos definitivamente no sabrán por cuál de todos votar.

Y es que, aquí, solo se escogen a los mejores y a los músicos que mejor representen el género a lo largo de su trayectoria. De tal manera que para ser considerados, cada una de las bandas o solistas debió haber lanzado su primer álbum comercial al menos hace 25 años, es decir, en 1996 y tener una carrera consolidada para llevar muy en alto el género del Rock & Roll.

A pesar de que siete de los 16 nominados, ya habían estado considerados previamente en la lista, el jurado ya se había tardado en elegir a la banda que representa al ‘número de la bestia’, uno de los grupos más importantes del heavy metal desde la publicación de su opera prima, “Iron Maiden” lanzado en 1980, en formato LP.

Lo mismo pasa con los intérpretes de “Learn to Fly”, los rockeros de Seattle llevan décadas enteras rompiendo las mejores listas de popularidad con hitazo tras hitazo. Incluso, su experiencia podría incrementarse si tomamos en cuenta el tiempo que Dave Grohl estuvo en Nirvana. Pero, tal parece que a la banda finalmente le llegó su momento de reconocimiento, aunque él ya había estado nominado como solita.

Los que repiten

Chaka Khan, fue nominada para entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021, anteriormente la cantante ya había sido elegida para competir tanto en las categorías como solista y como parte de la banda ‘Rufus’, como dicen por ahí, la tercera puede ser la vencida. Así mismo, si Carole King y Tina Turner son elegidas, se convertirán en la segunda y tercera artistas femeninas incluidas dos veces, luego de la elección de Stevie Nicks en 2019.

“Esta notable votación refleja la diversidad y la profundidad de los artistas y la música que celebra el Salón de la Fama del Rock & Roll. Estos nominados han dejado un impacto indeleble en el paisaje sonoro del mundo e influenciado a innumerables artistas que los han seguido”, dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll en su página web.

Todos a votar

Las boletas de los nominados se envían a un jurado internacional compuesto por más de 1,000 artistas, historiadores y miembros de la industria de la música. Se toman en consideración factores tales como la influencia musical de un artista sobre otros artistas, la duración y profundidad de la carrera y el cuerpo de trabajo, la innovación y la superioridad en estilo y técnica.

Como cada año, los fanáticos y seguidores de los músicos nominados para entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021, están invitados a votar por su artista favorito y lo podrán hacer a partir del 14 de febrero y hasta el 30 de abril del 2021. Los cinco músicos más votados por el fandom, se unirán a otras boletas para seleccionar a los mejores del año.

En tanto que los ganadores para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021, se anunciarán durante el ms de mayo para dar paso a la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021, que se llevará a cabo durante el otoño. Recuerda que tu voto, podría hacer la diferencia.

La lista completa de nominados está conformada por:

Mary J. Blige

Kate Bush

Devo

Foo Fighters

The Go-Go’s

Iron Maiden

JAY-Z

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

New York Dolls

Rage Against the Machine

Todd Rundgren

Tina Turner

Dionne Warwich