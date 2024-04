Ni siquiera nosotros traemos tanto coraje atorado contra Kendrick Lamar como J. Cole (y eso que el rapero de Compton le canceló a sus fans en Tecate Pa’l Norte a nada de subirse al escenario). Lo decimos porque luego de que K-Dot le tirara a él y Drake en la rola “Like That” junto a Metro Boomin y Future, el productor originario de Alemania decidió devolverle la pedrada y duro.

Fue el pasado 22 de marzo cuando inesperadamente, Kendrick apareció en esta canción para armar un beef sabroso. En la rola, Lamar hace referencia a “First Person Shooter”, la colaboración entre el rapero canadiense y Cole, donde este último menciona específicamente a Kung-fu Kenny: “Me encanta cuando discuten sobre el MC más duro/ ¿Es K. Dot, es Aubrey o yo?/ Nosotros, los tres grandes, como si empezáramos una liga”.

Kendrick Lamar durante su presentación en el AXE Ceremonia 2024/Foto: Andrea González

J. Cole contraatacó a Kendrick Lamar en “7 Minute Drill”

En “Like That”, Kendrick Lamar deja claro que no está de acuerdo con lo que dice J. Cole, pues considera que ni él ni Drake están a su nivel. “Que se j*dan los tres grandes, negro, soy simplemente grande yo”, rapea el originario de Compton con una furia que no le escuchábamos desde hace un buen rato. Sin embargo, la bronca que trae contra los demás raperos no se ha quedado ahí.

Para que se den una idea de cómo está el asunto, Drake –bajita la mano y sin hacer tanto escándolo– le ha tirado a Lamar en su gira It’s All A Blur Tour: Big As The What? junto a 21 Savage. Sin embargo, Cole decidió ser más directo y agresivo en su nuevo mixtape, Might Delete Later, respondiendo al insulto de Kendrick en la última rola de este material, “7 Minute Drill”.

Kendrick Lamar le tiró un poco a J. Cole y Drake en “Like That”/Foto: Getty Images

Resulta que en esta canción, J. Cole tira rimas duras contra Kendrick Lamar, pues inicia con la siguientes barras donde critica sus discos: “Recibí una llamada telefónica, me dijeron que alguien estaba criticando/Quieres un poco de atención, viene con extensiones/Sigue haciendo shows pero cayó como ‘Los Simpson’/Tu primera mi*rda fue clásica, la última fue trágica/Tu segunda mi*rda puso a los negros a dormir pero la ignoraron/Tu tercera mi*rda fue enorme y ese fue tu mejor momento/Estaba detrás y justo ahora golpeo con lo mío”.

La cosa no paró ahí, ya que Cole también hizo referencia a la serie de cinco partes de “The Heart” de Lamar, la cual ha ido lanzando por entregas a lo largo de su carrera: “Él promedia un verso de ‘Heart’ como cada 30 meses o algo así/Si no estuviera criticando, entonces no estaríamos discutiendo nada / La sangre no me hace tener que fumar este n*gro porque me cago con él/ Pero empuja, ven a empujar, con este micrófono, lo humillaré”.

¿Qué tal? Está sabroso el beef, ¿no lo creen? No sabemos si después de esto, Kendrick Lamar decida ponerse a escribir de nuevo para contraatacar a J. Cole. Sin embargo, no podemos negar que el chismecito y la bronca entre estos raperos se puso color hormiga y seguirá dando de qué hablar en los próximos meses.

Te puede interesar