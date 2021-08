¡Ah, prro! Jack White lanza un sitio web dedicado a su trabajo como artista visual

A Jack White lo conocemos como uno de los genios musicales más emblemáticos del nuevo milenio. Ya sea como parte de una banda o en faceta solista, es un hecho que su capacidad como creativo de la música inspira a multitudes… pero él no solamente se destacada a la hora de tomar una guitarra.

El querido ex vocalista de The White Stripes acaba de lanzar un sitio web donde nos muestra que también le entra de lleno y con mucha inspiración al asunto del las artes visuales. Y hay de todo: desde peculiares guitarras hasta fotografías, desde diseño de interiores hasta creación de contenido multimedia… En fin, un agasajo para aquellos que, como el músico, disfrutan de estas expresiones artísticas.

Jack White le muestra al mundo su faceta como artista visual

El buen Jack White, como dijimos, no solo es una de las figuras musicales más importantes dentro del rock de los últimos años. A él también le apasiona esto de las artes visuales, el diseño gráfico y en ese sentido, es todo un ‘estuche de monerías’. Si no lo creen, pasen a dar una vuelta por su nueva página de internet pa’ que vean de qué les hablamos.

Bajo el lema “belleza desde la construcción, construcción desde el propósito”, el guitarrista echó a andar hace unos días su sitio web dedicado a su trabajo como diseñador. Jack White Art & Design nos muestra la faceta del guitarrista como artista visual con todo tipo de creaciones.

Y cuando decimos que le entra a todo tipo de creaciones, no es una simple expresión de asombro. Además de dominar la guitarra, Jack White también le sabe a la tapicería, la escultura, el diseño de interiores e industrial, la realización de videos, fotografía y otros tipos de trabajos donde se puede apreciar su ambición dentro del terreno del diseño gráfico y visual.

A través de redes sociales, el músico también está mostrando algunas de sus creaciones, pero la experiencia buena es ir directamente al sitio web para ver toda la galería completa. Además, por ahí nos ofrece un vistazo de su disquera Third Man Records, donde muchas de sus obras de arte adornan dicho espacio.

Eso sí, White también aprovechó para juntar dos de sus pasiones y él mismo diseñó una guitarra bastante peculiar que si bien no está elaborada para tocar en vivo, luce espectacular (y quién sabe, en una de esas no sería descabellado que la mandara facturar). Pero bueno, no te contamos más. Acá te mostramos una parte de su trabajo artístico y POR ACÁ puedes visitar el sitio.

