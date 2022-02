Fíjate, Paty: Jake Gyllenhaal niega que Taylor Swift hable de él en “All Too Well”

En la industria musical siempre aparecen chismecitos que involucran a varias figuras que nos dejan con la boca abierta. Ya se nos ha hecho costumbre que el nombre de Taylor Swift esté involucrado en la polémica, pues hay a quienes no les laten sus canciones cof cof, Damon Albarn . Sin embargo, en los últimos meses dio de qué hablar porque gracias a la canción “All Too Well” resurgió su historia de desamor con Jake Gyllenhaal.

Para entender cómo estuvo la cosa, hay que remontarnos al pasado. La cantante y el actor comenzaron a salir en octubre de 2010, pero su romance fue un tanto fugaz porque rompieron en diciembre de ese mismo año. Y al parecer y como dicen por ahí, “donde hubo fuego, cenizas quedan”, ya que entre enero y febrero de 2011 se les vio juntos aunque meses después, Taylor empezó una relación con el político Conor Kennedy.

Taylor Swift revive su romance con Jake Gyllenhall en “All Too Well”

En 2012, Taylor Swift publicó una canción llamada “All Too Well” en su tercer álbum de estudio, Red. Desde aquel momento se especuló que en esta rola hablaba sobre el noviazgo que tuvo con Jake Gyllenhaal, aunque ella nunca lo confirmó o desmintió. Sin embargo, luego de que Scooter Braun y Big Machine Records se quedaran con los temas de los primeros discos de la cantante, decidió volver a grabarla casi una década después y reavivar el chisme.

La regrabación que apareció en septiembre del 2021 es prácticamente igualita a la original, pero incluyó una versión extendida de 10 minutos donde viene una letra completamente diferente y en la que supuestamente, da más detalles sobre todo lo que vivió con Jake. Por si esto no fuera suficiente, Taylor también estrenó un videoclip protagonizado por Sade Sink y Dylan O’Brien, actores que se llevan 11 años, así como Swift y Gyllenhall cuando andaban.

El actor por fin habló sobre la famosa rola de Taylor

Como era de esperarse, los fans de Taylor Swift no dudaron en apoyarla cuando publicó el video de “All Too Well”, pues gracias a estas imágenes, la mayoría consideró que Jake Gyllenhall se aprovechó de ella cuando andaban por la diferencia de edades. Por si esto no fuera suficiente, el actor de Donnie Darko recibió un montón de amenazas y comentarios negativos en sus redes sociales, pero nunca chance de contar su versión.

Resulta que hace unos días, Jake platicó con la revista Esquire y en dicha entrevista confesó que desde su punto de visa, la canción no habla sobre él: “No tiene nada que ver conmigo. Se trata de su relación con sus fans. Es su expresión. Los artistas aprovechan las experiencias personales para inspirarse, y eso no se lo envidio a nadie”. A pesar de que nunca mencionó el nombre de Swift, le dio la razón cuando dijo que sus fans no debían atacarlo.

Sobre las amenazas que recibió en redes sociales por “All Too Well”, Jake Gyllenhaal dijo que: “En algún momento, creo que es importante que cuando los seguidores se vuelvan revoltosos, sintamos la responsabilidad de que sean civiles y no permitan el ciberacoso en nombre de uno”. Y a pesar de que dejó muy claro que no ha escuchado la nueva versión de la rola de Taylor Swift, piensa que el público reaccionó con enojo porque tiene una vida maravillosa desde que no andan.