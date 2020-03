El amor de los artistas hacia tocar y hacer música, y el de los fans de escucharla, siempre va a estar ahí. No importa qué pase o qué se ponga en medio de ellos, siempre habrá una forma de de que estén conectados. El coronavirus y sus terribles efectos a nivel mundial han puesto a prueba a esta relación como nunca antes. Todos los festivales y conciertos han sido cancelados. Ambas partes se quedaron con las manos vacías de momento, pero ha empezado un nuevo fenómeno de conciertos en transmisión en vivo a través de redes sociales. Una tendencia que ha hecho que músicos y fans se sientan cerca una vez más. Para sumarse al movimiento, el músico británico James Blake hizo lo propio y en un nuevo concierto virtual, hizo covers a Radiohead, Frank Ocean y a Billie Eilish entre otros.

“Ok, parece que estamos en esto a largo plazo, así que ahí voy… tengo que tocar para ustedes de alguna manera”, escribió James Blake en Twitter antes de tomar su Instagram y transmitir en vivo. El set del compositor se llevó a cabo en vivo desde el departamento que comparte con su novia Jameela Jamil en el que además de sus éxitos sorprendió a todos con buenos covers. Entre ellos, Blake se aventó “No Surprises” de Radiohead, “when the party’s over” de Billie Eilish y “Godspeed” de Frank Ocean. En cuanto a sus originales, Blake se aventó dos de las favoritas: “Retrograde” y “Life Round Here”.

Su transmisión en vivo fue tan exitosa, que por un momento tuvo más de 26,000 fans viéndolo tocar al mismo tiempo. Con este pequeño concierto, Blake se suma a un montón de artistas que ha tomado sus redes sociales para acercarse a sus fanáticos de alguna forma. Les dejamos aquí abajo sus presentaciones ara que las disfruten tanto como todos los que pudieron acompañar a James:

James Blake covering Radiohead. Needles to say I was shook. pic.twitter.com/PUvALXpH2k

— Emily Martinez (@emilymart55) March 23, 2020