James Blake aprovecha la cuarentena para lanzar un EP llamado ‘Before’

Vaya que la cuarentena nos ha traído muchas sorpresas, la gran mayoría de ellas muy gratas. Con todos los conciertos y festivales en vivo cancelados, los músicos y artistas de todo el mundo están aprovechando este momento tan extraño para explotar toda su creatividad para componer. Pero nadie ha sido tan constante como James Blake, pues ni siquiera la pandemia lo pudo detener a la hora de crear canciones.

Quizá el músico británico ha sido uno de los pocos que más activo ha estado en estos últimos meses. Blake comenzó a armar pequeños shows a través de su cuenta de Instagram, donde aprovechó para coverear a un montón de artistas, desde Radiohead, Frank Ocean y Billie Eilish, hasta Joy Division y Ray Charles. Pero lo más importante es que en esas presentaciones virtuales también le presentó a sus fans rolas recién salidas del horno.

Ni la cuarentena detuvo a James Blake

Poco a poco, la situación llevó a James Blake a componer más y más canciones. A mediados de abril presentó “You’re Too Precious”, meses más tarde lanzó “Are You Even Real?” y hasta armó un espectacular cover a “Goodspeed” de Frank Ocean, sin embargo, eso no es lo único que tiene para nosotros este gran musicazo, porque vuelve con un nuevo material que estamos seguros que hará más amena lo que resta de la cuareterna.

Hace algunos días y casi de la nada, el artista anunció con bombo y platillo que estrenaría Before, un EP con cuatro canciones y es el primer conjunto de rolas que lanza desde el año pasado con su aclamado disco, Assume Form. De acuerdo con NME, el propio Blake explicó en un comunicado de prensa que para él este disco es “un homenaje a sus días en los clubes de Londres”, además sirve como para expresar su “anhelo de euforia en la pista de baile” y que por fin tiene la confianza de poner su propia voz en ritmos bailables.

Ver en YouTube

Además dará una presentación muy especial

Y para festejar que en este disco, James explota una vez más esos ritmos y beats para mover el bote, también anunció que el próximo 16 de octubre presentará una sesión para Boiler Room. Este show significa el regreso del músico a estas sesiones desde 2013, así que lo más seguro es que se trate de un verdadero concierto único e irrepetible, el cual podrás ver ese mismo día a las 4 de la tarde hora del centro de México justo POR ACÁ.

Pero ya estuvo bueno de hablar, si aún no han escuchado Before, lo nuevo de James Blake se los dejamos a continuación para que armen un mini rave en su cuarto o en la sala y bailen como si no hubiera un mañana con sus melodías pegajosas: