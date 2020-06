James Blake le hace un cover minimalista al clásico de Nirvana “Come As You Are”

Esta cuarentena nos ha dejado de todo un poco cuando hablamos de música. Conciertos y festivales en vivo o retransmitidos, fiestas de escucha y presentaciones íntimas a través de redes sociales. Todo lo necesario para alivianar un poco el estrés de estar encerrados en un extraño y complicado loop. Pero también nos ha dejado grandes covers y James Blake ha sido un gran a portador en esta sección.

Durante estas últimas semanas, el cantante británico se ha aventado unas interpretaciones minimalistas de grandes canciones como “No Surprises” de Radiohead, “When the Party’s Over” de Billie Eilish, “Godspeed” de Frank Ocean y hasta “Barbie Girl” de Aqua. Pero la joya que hoy nos regala, puede ser la mejor hasta el día de hoy.

También puedes leer: JAMES BLAKE COVEREA A RADIOHEAD, FRANK OCEAN Y BILLIE EILISH

Con mucha ambición y a petición de un fan, James Blake decidió agregar un clásico de Nirvana a su lista. A través de una transmisión en vivo el domingo pasado (28 junio) Blake se aventó una versión sobria y precisa de “Come As You Are”. La configuración es realmente simple: un piano y su voz. Nada más que eso, ni nada más que necesite para hacer algo maravilloso.

Sin ser tan poderosa como la original, Blake entregó una versión mucho más solemne pero igual de poderosa. Si por algo es conocido el compositor londinense es por tener una voz con un rango muy amplio hacia los agudos, algo que usa y explora en esta versión de la canción de Kurt Cobain.

También puedes leer: JAMES BLAKE COVEREA A JOY DIVISION, RAY CHARLES Y ESTRENA UNA ROLA NUEVA

Otros grandes cover que Blake tiene en su canasta de cuarentena incluyen clásicos como “Georgia on My Mind” de Ray Charles, “Atmosphere” de Joy Division, “Never Dreamed You’d Leave in Summer” de Stevie Wonder y “A Case of You” de Joni Mitchell. Un repertorio que podría salir fácilmente en un disco titulado Covers de Cuarentena por James Blake.

Junto con todos estos covers, Blake también ha presentado un nuevo material original. Lanzó un sencillo de estudio titulado “You’re Too Precious”. De la canción Blake dijo: “Después de una cierta cantidad de tiempo, alguien se vuelve demasiado valioso para perder, y ahora quieres protegerlo de cualquier manera que puedas”, dijo Blake sobre la canción. “Escribí esta canción a las 5 a.m. y me trajo mucha paz. Pensé que podría ser un buen acompañamiento para una cena de encierro”.