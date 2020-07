Un enamorado James Blake lanza su nuevo sencillo “Are You Even Real?”

James Blake es una artista que siempre tendrá una canción para un momento en específico. No importa si es cover o material original, su música parece embonar en casi cualquier situación existente. Extrañamente la cuarentena no es la excepción. Blake nos ha regalado bellas versiones de canciones a lo largo de estos meses y hoy envuelve el paquete con su nuevo sencillo “Are You Even Real?” que es perfecto para estos días.

“Are You Even Real?” llega como la segunda rola original de James Blake en lo que va del año. En abril pasado el productor británico regresó con “You’re Too Precious”, su primera música original desde el álbum Assume Form de 2019.

Este año y la cuarentena han llevado a Blake a hacer una serie de covers bastante especiales. Si bien no son originales, su manera de interpretarlas las hace tan únicas como una canción que escuchas por primera vez. Se aventó versiones minimalistas de grandes canciones como “No Surprises” de Radiohead, “When the Party’s Over” de Billie Eilish, “Godspeed” de Frank Ocean y “Come As You Are” de Nirvana entre otras.

“Are You Even Real?”

Esta nueva canción original Blake la compuso a lado de dos de las más grandes escritoras pop de la actualidad. Por un lado con Starrah (Brittany Talia), que ha trabajado en el éxito de Camila Cabello “Havana” y “Girls Like You” de Maroon 5; así como con Ali Tamposi, quien ha escrito para Beyoncé, Cabello y Kelly Clarkson.

Para muchos es realmente extraño ver a James Blake trabajar con figuras en el mundo del pop, al final del día James ha construido su música y su reputación a través de sus propias experiencias e interpretaciones de la vida y la música. Sin embargo, fue a partir del 2016 que Blake empezó a hacer una transición de artista solitario a un compañero más en la industria.

Desde entonces ha aparecido en el disco de Beyoncé Lemonade y enfrascándose en proyectos variados que van desde Kendrick Lamar hasta Bon Iver y Rosalía.

Hoy, James Blake regresó con una canción que suena a él en todos los sentidos. Minimalista pero llena de arreglos elegantes. Sus tenues coros de entrada, un violín suave que divide el coro del verso y unas percusiones que acompañan a sus melodías de maravilla. Escúchenla aquí: