Nos espera una fiestota increíble en el Corona Capital 2022, con un montón de bandas y artistas que van a hacer de esta la edición más grande del festival hasta el momento. Y en ese sentido, si hay un artista que muchos quieren ver a la de ya, ese mero es Jamie xx.

El británico anda en estado de gracia, con un tour mundial que ha sido emocionante y con algo de música nueva que ya esperamos escuchar en vivo. Ahora que viene al CC2022, repasamos algunos puntos por los que el también miembro de The xx es uno de los actos imperdibles del festival que llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre.

Ilustrativa de Jamie xx Foto: Cortesía.

Algo de música nueva de Jamie xx para prender el ambiente

Sí, extrañamos a The xx… Pero no podemos negar que la música que han lanzado cada uno de los miembros de la banda por separado ha sido genial. Y en su caso particular, Jamie xx viene con una muy buena dosis de nuevos tracks que servirán perfecto para armar el bailazo y la fiesta en el Corona Capital 2022.

Prueba de ello es la rola “KILL DEM” que lanzó en septiembre pasado, que tiene esa vibra dance que nos pondrá a bailar en el festival. Justo, en el momento de su lanzamiento, el músico inglés especificó que compuso la canción inspirándose en el icónico carnaval londinense de Notting Hill y cómo lo ha vivido desde que era más joven.

Y así como esa, también tenemos otra rolita de este año llamada “Let’s Do It Again” que ya hizo retumbar las mejores tarimas del mundo. ¿Será que en el CC2022 nos sorprenda con algún temazo inédito de lo que sería su próxima entrega discográfica? Qué emoción, verdaderamente.

Un setlist con todo tipo de posibilidades para tocar

Ya que hablamos de la música de Jamie xx, vale la pena tener en cuenta el repertorio que anda tocando tanto en sus presentaciones en solitario como en festivales. Y es que es claro que un artista de su calibre, siempre abierto y con una influencia musical variada, siempre es garantía de un setlist impresionante.

Además de canciones propias como “Sleep Sound”, “Gosh”, “Loud Places” o “I Know There’s Gonna Be (Good Times)”, los listados de canciones en vivo del también productor incluyen tracks, covers o remixes de artistas como Ludacris, The Talking Heads, Bobby Barnes y más.

Echándole un ojo a sus repertorios en Setlist.fm, se aprecia que las listas de rolas en sus presentaciones, ya sean festivales o shows individuales, tienen alguna que otra variación. Así que en ese sentido, será una sorpresa ver qué nos prepara para el Corona Capital 2022.

Una presentación que por supuesto gozarán los fans de The xx

Como decíamos antes, los fans de The xx se mantienen a la expectativa de lo que pasará con la banda en el futuro. Y aún cuando no se sabe en qué momento regresarán, los miembros del grupo ya han comentado en diferentes ocasiones que sí habrá música suya de cara al futuro. Pero por ahora, quieren darle vuelo a sus proyecto solistas… y es bonito y está bien.

Eso sí, el show de Jamie xx en el Corona Capital nos traerá un poco de nostalgia de la buena pues el productor británico incluye en sus sets rolas como “On Hold” (en su versión remix), así como “GMT” de Oliver Sim (también en su edición remix) y la ya mencionada “Loud Places” en la que Jamie colabora con Romy Madley-Croft.

Sea como sea, tendremos una buena dosis de The xx con Jamie xx en el CC2022.

The xx. Foto: Getty.

Jamie xx será el cierre perfecto del escenario Viva Tent el día sábado

En este punto, ya sabemos que el Corona Capital 2022 es la edición más grande del festival la verdad es que se trajeron puro peso pesado para cerrar cada uno de los tres días del evento. Y enfocándonos en el escenario Viva Tent, será Jamie xx quien se encargue de cerrar el segundo día del festival en esa tarima.

Si son amantes de la música electrónica y los beats, tan solo chequen quiénes estarán en ese escenario el sábado: Empress Of, Surf Mesa, Bob Moses, Kavinsky… ufff, y la cereza del día va a ser el buenazo de Jamie. Muy chido ese line-up.

Foto vía Twitter: @CoronaRifadaMx

Sus presentaciones en otros festivales comprueban que es un imperdible del CC2022

No es casualidad que Jamie xx llegue al Corona Capital 2022 como uno de os actos que cierran la segunda noche del festival. Y es que si hacemos un recuento del año enfocándonos en su tour actual, podremos ver que ha estado prácticamente en los mejores festivales de la industria, siempre entregando un show de primerísimo nivel.

Así lo avalan sus shows en el Coachella, Primavera Sound, Firefly, o incluso Governors Ball de hace un año. Es decir, viene enrachado apareciendo en varios de los mejores festivales ya desde hace varios meses. El CC2022 será el punto final un año en el que no solo se la ha rifado como los grandes en lo musical, sino que hasta lo vimos en el cortometraje Hideous (disponible en MUBI) junto a Oliver Sim (AQUÍ algunas razones para echarle un ojo).

Bueno, ahora nomás queda disfrutar el Corona Capital 2022 a todo lo que da de la mano y la música de Jamie xx. ¿Listos o qué onda?