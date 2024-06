Lo que necesitas saber: Con la noticia del reencuentro de sus miembros originales, recordamos la importancia indiscutible de esta banda, pionera del sonido y estética del rock alternativo.

Jane’s Addiction es una de esas bandas que han dejado una marca muy perceptible en un género, pero a la vez no tienen el reconocimiento que deberían, como una banda adelantada del rock alternativo. Formada en Los Ángeles en 1985, la banda fue pionera del sonido y estética del rock alternativo que no temió a incorporar funk, punk, percusiones tropicales y hasta rolones acústicos de los noventa en adelante.

La noticia de la reunión de sus miembros originales por primera vez desde 2010 ha generado un gran revuelo en la escena musical y entre los fanáticos de todo el mundo.

Dave Navarro y Perry Farrell regresan este año a liderar a una banda icónica. Foto vía Facebook de Jane’s Addiction.

Los orígenes de Jane’s Addiction marcaron el mundo musical, y el sonido de muchas bandas de su época

Liderados por el vocalista y genio carismático Perry Farrell, junto con el guitarrista Dave Navarro, el bajista Eric Avery y el baterista Stephen Perkins, Jane’s se distinguió por su sonido innovador que mezclaba elementos de rock, punk y hasta le entraron al funk, algo que harían sus contemporáneos Red Hot Chilli Peppers y definitivamente una inspiración para Rage Against The Machine.

Su debut con Nothing’s Shocking (1988), y el parteaguas de la escena Ritual de lo Habitual (1990) no solo desafiaron las convenciones musicales de la época, sino que también rompieron barreras con sus letras provocadoras y un enfoque artístico que sumó a sus shows elementos de circo y bailarinas acrobáticas en vivo.

La banda fue fundamental en el lanzamiento del festival Lollapalooza en 1991, con el que Farrell reunió a las bandas que se llevaban con el sonido de Jane’s Addiction, en lo que fue la supuesta primera despedida de Jane’s.

Lolla se convirtió en un punto de referencia para la música alternativa y un trampolín para numerosas bandas emergentes. Lollapalooza no solo cambió la forma en que se percibían los festivales de música, sino que también consolidó a Jane’s Addiction como headliners y visionarios dentro de la industria musical.

El primer póster de Lollapalooza en 1991. Foto vía NME.

Bandas como Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Nine Inch Nails y hasta los Deftones, han reconocido a la banda, y la influencia de Jane’s Addiction en sus proyectos. El sonido potente y emotivo de rolas como “Mountain Song”, o “Just Because” voló la cabeza del público en los noventas. Además de la música, sus letras sobre sustancias ilegales, excesos y sexo, abrió las posibilidades líricas de muchos de los artistas que influyeron.

La carrera de Jane’s Addiction, entre cambios de integración, nuevos discos y shows en vivo icónicos

La historia de Jane’s Addiction ha estado repleta de interrupciones y recesos indefinidos, y han tenido muchísimos cambios de integración. Tras apenas dos discos, la banda se reunió en el 97 con Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, para reemplazar a a Eric Avery en el bajo.

Han participado en Jane’s Addiction Martyn LeNoble (Porno for Pyros), Chris Chaney (Alanis Morissette, Taylor Hawkins), Troy Van Leeuwen (Queens of the Stone Age), Josh Klinghoffer (Gnarls Barkley, Red Hot Chili Peppers), y hasta Duff McKagan (Guns N’ Roses).

Farrell ha reconocido que en las reuniones no todo es miel sobre hojuelas, y es que estas fuerzas creativas llevan décadas en el negocio musical. No cabe duda que Perry es un visionario, con el camino que le dio a Lolla, y Navarro ha tenido una carrera musical asombrosa fuera de Jane’s, con Red Hot Chili Peppers, como solista, y hasta tocando con Christina Aguilera, Marilyn Manson y Guns N’ Roses.

La última vez que la banda vino a México, fue en el Vive Latino 2011, y en ese entonces no se encontraban con la banda Eric ni Chris, por lo que estaremos atentos a ver si se animan a visitarnos solos, o quizás en algún festival. Eso sí, recordamos un show explosivo, con veteranos enérgicos que no dejaban de recorrer el escenario. Pirotecnia, acrobacias en vivo y elementos circenses nos transportaron directito a los inicios de los noventas.

Antes de eso, visitaron a inicios de los dosmiles el festival Mextravaganza en Costa Azul, y empezando los noventas, tocaron en el Multiforo L.U.C.C., en el entonces Distrito Federal, y también en el Iguanas de Tijuana.

El inesperado reencuentro de los integrantes originales en 2024

Desde su separación inicial en 1991, Jane’s Addiction ha tenido varias reuniones y cambios de formación, pero la reunión de 2024 es particularmente significativa ya que marca el primer reencuentro de los miembros originales desde 2010. Esta reunión promete no solo revivir la energía y la química que caracterizó sus primeras presentaciones, sino que también hay rumores de un nuevo disco, el primero desde The Great Escape Artist (2011).

Jane’s Addiction no solo dejó una huella indeleble en la música rock con su sonido innovador y su enfoque artístico, sino que también influyó en una amplia gama de bandas que emergieron en las décadas posteriores. Su mezcla de géneros y su actitud desafiante inspiraron a muchas bandas que seguirían explorando y expandiendo los límites del rock alternativo.

