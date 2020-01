Jenny Lewis estrena una tierna rola llamada “Under The Supermoon”

Sin duda 2019 fue el año en el que Jenny Lewis terminó de consolidarse en la industria musical. Y es que no lo decimos a la ligera, pues la cantante y compositora de 44 años estrenó su cuarto disco de estudio, On The Line, con el que armó una gira por todo el mundo y que incluso la llevó a dar un pequeño tour por nuestro país, tocando en Guadalajara, Monterrey y por supuesto, en la CDMX.

Al parecer este 2020 no bajará la guardia o al menos eso nos está demostrando con el lanzamiento de un nuevo sencillo llamado “Under The Supermoon”, el cual está compuesto en colaboración con el músico y guitarrista originario de Malí, Habib Koité, y que seguramente será una de esas rolas que se convertirá en una de sus favoritas para esos momentos más sad.

Esta canción tiene un inicio muy similar a las composiciones de Jenny, con una guitarra acústica y apenas una tímida voz de la cantante, pero conforme avanza nos damos cuenta de que estamos ante una de las rolas más arriesgadas que le hemos escuchado pues es una mezcla entre una balada dulce con ritmos africanos, que introduce de manera elegante la música originaria de Malí. Sin duda es una fusión genial donde Lewis nos demuestra que puede salir de su zona de confort y seguir sonando auténtica y de maravilla.

En entrevista con Entertainment Weekly, Jenny dijo que esta canción había sido escrita muchos años atrás, para ser exactos hace tres y explicó el origen del nombre: “una especie de diario de viaje procesado en tiempo real… Es una canción de amor que fue escrita en Jacmel flotando en el Mar Caribe bajo la superluna de noviembre de 2016”. Por si esto fuera poco, también estrenó un video para “Under The Supermoon” en el que vemos a Lewis cantando en unas escaleras, cuando termina, ella y Koité llegan a una enorme fiesta en una fogata.

El sencillo apoya a una causa social, pues aparecerá en la nueva compilación benéfica Let The Rhythm Lead: Haiti Song Summit Vol. 1, junto con canciones de personas como Jackson Browne y Jonathan Wilson, que tiene como fin apoyar a la asociación Artists for Peace and Justice la cual se encarga de servir a las comunidades más pobres de Haití con programas de educación, salud y dignidad

Mejor no les contamos más, chequen a continuación “Under The Supermoon”, la nueva rola de Jenny Lewis: