¡A bailar! Escucha por acá “Pleasure”, la nueva rola de Jessie Ware

Puede que todavía no regrese como tal la normalidad a la industria musical. Sin embargo, hay músicos que se siguen rifando en estos tiempos tan essstraños, componiendo rolas para levantarnos el ánimo cuando más lo necesitamos. Y qué mejor si se trata de artistas que con sus canciones nos hacen bailar como si no hubiera un mañana, como el caso de la espectacular Jessie Ware, que regresa con un par de sorpresas para todos nosotros.

A mediados de 2020, la cantante y compositora británica sorprendió a todos pues después de casi tres años de silencio, regresó con el espectacular álbum What’s Your Pleasure? Con este disco no solo conquistó a la crítica, también a miles de personas en todo el mundo, gracias a esa adictiva combinación de disco, funk y pop. Sin embargo, no ha parado de trabajar, pues ahora nos presenta una sorpresa que viene preparando desde hace un buen rato.

Jessie Ware vuelve con una reedición y rola nueva

Este 28 de abril, Jessie Ware anunció con bombo y platillo el lanzamiento de The Platinum Pleasure Edition, una reedición de su más reciente material discográfico. Pero no se espanten, que esta versión solo servirá para realzar los sonidos poderosos del álbum original e incluirá rolas totalmente nuevas que se quedaron fuera del tracklist oficial como “0208” con Kindness, el Endless Remix de “Adore You” y muchas más.

Entre esos temas tenemos uno llamado “Please”. Esta es una canción que continúa con la vibra del What’s Your Pleasure?, pues tiene esos beats frenéticos que nos volaron la cabeza a primera escucha, que combinados con unos sintetizadores juguetones da como resultado una melodía que nos invita a abrir la pista de baile. Además de la música, también tenemos que reconocer el enorme trabajo lírico y vocal que Jessie armó porque es impecable.

Sobre la rola y la reedición del álbum, Jessie Ware comentó que: “Tuve una respuesta tan asombrosa al disco que no quería que se encendieran las luces y que la fiesta acabara todavía. “Please” está lleno de optimismo y listo para ser tocado en un lugar donde todos podamos estar juntos y coquetear, bailar, tocar y besar. Una excusa maravillosa para evitar que la fiesta termine”.

What’s Your Pleasure? – The Platinum Pleasure Edition estará disponible en plataformas digitales el próximo 11 de junio (si lo quieren tener en cuanto lo estrenen, lo pueden preguardar POR ACÁ). Por cierto, tuvimos chance de platicar con la mismísima Jessie Ware y pronto les compartiremos la entrevista, pero mientras tanto, escuchemos “Pleasure”, la rola que acaba de lanzar junto con este enorme anuncio: