Lo que necesitas saber: Joey Waronker tiene una documentada experiencia como baterista para Smashing Pumpkins, Beck, Roger Waters y más. Esta es su historia.

Cada vez falta menos para la esperada reunión de Oasis en este 2025 y mientras Liam y Noel Gallagher han sido cautos al momento de soltar pistas sobre lo que podremos esperar en esta iteración de la banda, una de las grandes preguntas que miles de fans se han hecho es: ¿quién será el baterista elegido por los Gallagher para tocar con Oasis en este 2025?

Recordando a algunos bateristas de Oasis

Y es que la batería ha sido la posición menos estable en la alineación de Oasis. Primero fue Tony McCarroll, miembro fundador y quién tocó la batería en su álbum debut Definitely Maybe.

McCarroll protagoniza el video de “Live Forever”, donde incluso es ‘sepultado’ de manera simbólica, sin saber que a la postre, esa sería su última colaboración con la banda antes de ser despedido en 1995.

A su paso, siguió Alan White quién es el baterista que más fans conocen como parte de Oasis, gracias a su trabajo en la grabación (y respectivas giras) en (What’s The Story) Morning Glory?, Be Here Now, Standing On The Shoulde Of Giants y Heathen Chemestry.

Alan White, exbaterista de Oasis. Foto: vía Facebook.

Curiosamente, tras su salida, Oasis no volvió a contar con un baterista oficial como miembro de la banda. Por el contrario, contrataron a Chris Sharrock como músico de sesión para grabar y girar el Dig Out Your Soul, misma suerte que corrió Zak Starkey para la era del Don’t Believe The Truth.

Tanto Sharrock, como Starkey siguieron tocando y colaborando con Liam y Noel en sus respectivos proyectos solistas tras la separación de Oasis, aunque ninguno logró quedarse con el puerto para esta reunión.

¿Quién tocará la batería en la reunión de Oasis?

Así que una vez que los Gallagher confirmaron la reunión de Oasis para este 2025, una de las tantas preguntas que teníamos los fans es: ¿quién será el baterista de Oasis para esta gira? La respuesta, fue un tanto inesperada, pues no se trata de McCarroll, White, Sharrock, o Starkey…

El baterista elegido por los hermanos Gallagher para acompañarles en la reunión de Oasis en este 2025 es ni más ni menos que Joey Waronker, un nombre sorpresivo para muchos, pero que cuya trayectoria lo respalda como un músico talentoso y experimentado, tras colaborar con Beck, R.E.M. Adele, Elliot Smith, The Smashing Pumpkins, Thom Yorke y Roger Waters.

Joey Waronker es el nuevo baterista de Oasis para esta gira de reunión. Foto: vía Facebook.

¿Quién es Joey Waronker?

Joey Waronker es un músico, productor y baterista estadounidense. Hijo del legendario productor y ejecutivo de Warner Music Lenny Waronker, a quien se lea cerdita como la persona que firmó e impulsó las carreras de artistas como Rod Stewart, Erick Clapton, Madonna, Prince, Red Hot Chili Peppers, Van Halen y Eric Clapton.

Joey Waronker estudio musica y siendo muy joven, tuvo la oportunidad de tocar la batería en el Odelay de Beck, para después convertirse en el baterista de sesión de los Smashing Pumpkins para Adore en canciones como “Perfect”, una colaboración en la que Billy Corgan le ofreció el puesto de manera permanente, sin embargo Waronker lo rechazó.

Tras la salida de Bill Berry de R.E.M., Joey Waronker fue resultado por Michael Stipe para acompañarles en las grabaciones y giras de Up y Reveal, para después sumarse a Atoms For Peace al lado de Thom Yorke.

Recientemente, Joey Waronker visitó México para tocar en el This Is Not A Drill Tour de Roger Waters, además de tener tambien una carrera en el cine, donde ha sido el encargado de tocar la batería y percusiones para bandas sonoras de películas como Man On the Moon, About A Boy, Colaterall o Dawn Of The Dead.

Joey Waronker de gira con Roger Waters en 2024. Foto: Getty Images.

¿Cuál es la conexión de Joey Waronker con Oasis?

Pese a su documentada trayectoria, Joey Waronker no había colaborado con Oasis, Liam o Noel Gallagher sino hasta hace unos meses, cuando fue reclutado para ser el baterista del proyecto que lanzaron en el 2024 Liam Gallagher y John Squire.

Más allá de su habilidad técnica, fuentes cercanas a la banda afirman que los Gallagher eligieron a Joey Waronker para tocar la batería en la reunión de Oasis por su personalidad.

Su estilo musical ha sido descrito como un baterista que “prioriza el sonido de la banda”, evitando protagonismos innecesarios y que realza la actuación de todos los músicos en conjunto, “permitiendo que la música respire y fluya naturalmente sobre el escenario”.

Liam Gallagher responde sobre Joey Waronker: “Él es el mejor y somos afortunados de tenerlo. He disfrutado a todos nuestros bateristas, pero este sujeto es especial”. Foto: Captura de X.

No te pierdas la cobertura de en vivo del regreso de Oasis en Sopitas.com

Ahora que conoces más a detalle al baterista Joey Waronker, es momento de verlo en acción. Y por ello, no te pierdas la cobertura especial desde Cardiff que tendremos en Sopitas.com y todas nuestras redes sociales por el inicio de la gira de reunión de Oasis.

En Sopitas.com tendremos toda la cobertura del inicio de la gira de reunión. Foto: Especial Sopitas.com.