Lo que necesitas saber: John Cale regresa con un nuevo disco, en el que notamos su sabiduría musical en un formato que homenajea al pop, con influencias sutiles de otros géneros.

John Cale lanza hoy POPtical Illusion, el disco número 18 de su discografía. Cale es un músico obsesionado con la exploración, ya que ha tenido discos de rock (Vintage Violence), electrónica (M:Fans) y hasta punk experimental (Slow Dazzle). Ahora, nos trae un disco conceptual en el que los sonidos cortos en repetición y obsesivamente trabajados se llevan el lugar principal del álbum.

En producción tenemos a Cale y a Nita Scott, y el equipo de mezcla tiene a Seven Davis Jr., Mikaelin “Blue” Bluespruce (Solange, Nas) y Justin Raisen (Charli XCX, Sky Ferreira). Definitivamente la calidad del audio es maravillosa, y un veterano como Cale se sigue esforzando en entregar el mejor sonido posible.

Reflexiones de la vida dentro de un formato pop trabajado obsesivamente

John Cale expresa un pop directo y sin complicaciones, que se centra en la calidad de los sonidos

Con 13 rolas nuevas, John Cale se expresa en un pop magistralmente hecho que se basa en sonidos cortos que se repiten a lo largo del disco. Esto funciona muy bien en rolas con una estructura no tan lineal y cambiante, como la abridora “God Made Me Do It (Don’t Ask Me Again)”, “How We See the Light” y “Shark”.

Capas y capas de sonidos bien arreglados se llevan muy bien con una voz que no abusa de los efectos. Las percusiones tienen una presencia importantísima, y presten atención a los sonidos sintetizados que asemejan el trabajo de una máquina, como el fondo permanente de “How We See the Light”.

John Cale piensa en grande, y su ambición alcanza grados conceptuales en este disco, en el que desde el título nos imaginamos un mundo de pop ingenioso, que usa una amplia gama de sonidos.

Escuchamos campanas, percusiones complicadas y, eso sí, sintetizadores suaves como base de cada canción. Como ícono de la contracultura desde The Velvet Undergorund, Cale a sus 82 años, sigue mostrando que tiene mucho por contarnos.

John Cale juega un poco con otros géneros, lo que ayuda bastante a salirse de la monotonía conceptual

Aunque es clarísimo el género principal del álbum, Cale incluye referencias a guitarrazos distorsionados en “Shark”, algo de rock ligero en “All to the Good”, y una electrónica minimalista en “Laughing in My Sleep”.

Para cerrar con algo más hacia el art pop a manera de balada, Cale comparte “There Will Be No River”, que se va a algo clásico de baladistas.

Aún queda evidencia de su trabajo en otros discos, con beats industriales en “Company Commander” y algunos beats que pudieran ser usados en hip-hop.

‘POPtical Illusion’ tiene rolas repetitivas que estancan bastante la dinámica del disco

Estamos ante un disco bastante difícil de escuchar en una sola sesión, ya que John Cale usa prácticamente una base sonora para cada rola, y la repite toda la canción. Por si fuera poco, las melodías vocales no son cambiantes, e inclusive se puede alegar que Cale habla en algunas rolas como “Setting Fires” o “Davies and Wales”.

A pesar de la experimentación hacia el pop y tener buenas melodías, lamentablemente la mayoría de las canciones caen en una repetición constante dentro de sí mismas, que hace los más de 4 o 5 minutos de duración una secuencia rutinaria.

Lo que podría cambiar la dinámica son las letras del disco, pero tampoco se destacan por ser melodías cambiantes o tener algún giro hacia un puente. En rolas como “I’m Angry” o “Calling You Out”, Cale se centra en un motivo que perdura por toda la rola, en una estructura lineal.

Para celebrar el lanzamiento del álbum, John Cale lanzó mercancía y ediciones físicas especiales que pueden encontrar por acá. Visitará nuestro país con esta gira, y puedes encontrar aquí los detalles.

