El 2020 está lleno de sorpresas, sorpresas gratas y que a todo el mundo le encanta recibir. En cuanto a música no nos podemos quejar, pues muchos artistas están matando los días de encierro dentro de los estudios que tienen en casa, y uno de ellos es el buen John Frusciante, que se ha clavado componiendo rolas y preparándose para volver a los escenarios junto a los Red Hot Chili Peppers.

Estamos casi seguros que los fanáticos de la banda se emocionaron muchísimo –y quizá hasta lloraron– cuando supimos que el guitarrista regresaría para tocar una vez más junto a Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith. Sin embargo, mientras el bendito coronavirus sigue atacando a gran parte del mundo, los planes de dar conciertos o una gira y hasta grabar un nuevo disco se quedaron en pausa por el momento.

John Frusciante lanzará otro disco de música electrónica muy especial

Pero eso no detuvo a John Frusciante pues así como muchos otros artistas, está aprovechando el tiempo en cuarentena para componer rolas nuevas. El ejemplo perfecto de esto vino hace algunos cuando estrenó Look Down, See Us, un nuevo ábum bajo el nombre de Trickfinger, el proyecto de música electrónica donde el guitarrista deja de lado las seis cuerdas para experimentar.

Y al parecer, Frusciante no quiere dejar de crear beats y sonidos extraños con los sintetizadores, pues acaba de anunciar que estrenará otro disco electrónico… pero con un toque muy diferente a lo que escuchamos hace algunos meses. De acuerdo con NME, este material discográfico se llamará Maya y será un pequeño tributo a su gato, que tenía el mismo nombre y murió recientemente. Sí, se lo dedica a su michi.

Según lo que cuenta John Frusciante, el álbum será completamente de electrónica instrumental y está inspirado en diferentes géneros como el jungle, el hardcore y hasta el breakbeat. Sobre esta temática, el guitarrista dice que no le interesa letras como antes, pues a él sólo le interesa la música: “Lo natural cuando estoy solo ahora, es hacer música como la que se lanzará este año. Me encanta el ir y venir con las máquinas y la computadora”.

Maya, el nuevo disco de Frusciante se estrenará el próximo 23 de octubre, pero mientras esperamos a que llegue esa fecha, lanzó la primera rola llamada “Amethbowl”, una canción estresante llena de beats acelerados y repleta de sintetizadores tétricos que puedes escuchar a continuación: