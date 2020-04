John Frusciante lanza su nuevo álbum como solista bajo el alias Trickfinger

John Frusciante no dejó que su regreso a los Red Hot Chili Peppers obstaculizara su producción en solitario. Apenas unos meses después de anunciar sus planes para volver a unirse a la banda de Los Ángeles, el guitarrista llegó con el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum en solitario bajo su apodo Trickfinger. Su nuevo disco lleva por nombre Look Down, See Us, y llegó a través de Evar Records.

Lanzado el 31 de marzo, Look Down, See Us, consta de cuatro pistas de música acid house. Sus rolas mantienen la línea de electrónica que mostró en Trickfinger II de 2017, pero siendo ligeramente más experimentales. Por el momento, puedes escuchar estas nuevas canciones en la página de Bandcamp.

Para todos los amantes de la música del guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, deben saber que Look Down, See Us es el primer disco de tres que tiene agendados lanzar. El próximo 3 de junio se lanzará un álbum de seguimiento llamado She Smiles Because She Presses the Button. Un tercer LP sin título de Frusciante seguirá más adelante en el año.

Los tres álbumes están siendo lanzados por el nuevo sello de Frusciante, Evar Records, que fundó con su novia, Marcia Pinna. En Bandcamp, Evar Records se describe a sí mismo como “una etiqueta electrónica experimental que enfatiza el género desafiando los espacios musicales híbridos transitorios con música para el cerebro y el cuerpo”. Y aunque suene algo loco, la descripción es bastante acertada hasta para la misma música que hace Frusciante como Trickfinger.

En cuanto a su trabajo con los Red Hot Chili Peppers, aunque sus planes de gira están actualmente suspendidos por el coronavirus, la banda ya está escribiendo su nuevo álbum con Frusciante. Esto lo confirmó el baterista Chad Smith en una entrevista para Rolling Stone.