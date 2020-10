Influencias electrónicas: John Frusciante libera ‘Maya’, su nuevo álbum solista

John Frusciante está de vuelta. A lo largo de este convulsionado año, el guitarrista se ha embarcado en una serie de lanzamientos en solitario con todo y su regreso a la alineación de Red Hot Chili Peppers a finales de 2019. Ahora, llegó un nuevo material con el que explora una faceta lejana al rock.

El reconocido músico estadounidense lanzó hoy Maya, su esperado nuevo álbum lleno de influencias electrónicas y con un trasfondo tan sensible que es difícil no enternecerse con él. Por supuesto, puedes escuchar este trabajo en sus diferentes plataformas.

El camino hacia el nuevo disco

John Frusciante dejó a Red Hot Chili Peppers por ahí de 2009, un par de años después del lanzamiento del aclamado disco Stadium Arcadium. Las razones sobran para entender la decisión, pero el tiempo lejos de la banda no pasó en vano.

Mientras Anthony Kiedis y compañía hacían su labor con Josh Klinghoffer como reemplazo, Frusciante se dedicó a hacer lo propio con diversos trabajos de estudio para ampliar su ya de por sí larga trayectoria solista. Este periodo nos dejó The Empyrean (2009), PBX FunicularIntaglio Zone (2012) y Enclosure (2014) como sus nuevos trabajos de larga duración.

Y esa es solo una parte de su compilatorio musical registrado bajo su nombre real. Bajo el alias Trickyfinger, John exploró un poco más esa capa electrónica cercana al acid house y el EDM con los disco TrickyFinger (2015), Trickyfinger II (2017), además de Look Down, See Us y She Smiles Because She Presses the Button, grabaciones lanzadas en marzo y junio de 2020 respectivamente.

Tras diez años de carrera en solitario y un compendio musical suficiente como para llenar una tienda por su cuenta, el guitarrista firmó su regreso a Red Hot Chili Peppers en diciembre de 2019. De hecho -y como dato para los fans- el grupo se encuentra ya en el estudio trabajando, según lo que reveló Flea con algunas historias de Instagram en agosto. Pero bueno, eso no ha sido impedimento para que Frusciante amplíe su discografía.

John Frusciante presenta ‘Maya’

Como mencionamos, el regreso de John Frusciante a RHCP no significó de ninguna manera que dejaría de lanzar material en solitario. Durante estos pandémicos meses tuvimos dos trabajos del músico (Look Down, See Us y She Smiles Because She Presses the Button) y uno más venía en camino.

Entre agosto y septiembre pasados, el guitarrista liberó lo temas “Amethblowl” y “Brand-E” como sencillos promocionales de lo que sería su nuevo disco. Ahora, a un mes de aquellos avances, por fin podemos escuchar en su totalidad el álbum Maya.

Ver en YouTube

Este álbum alberga dos detalles interesante. El primero, por supuesto, es el estilo lleno de beats y composiciones electrónicas que han marcado los últimos trabajos del también productor. La segunda -y prepárate para llorar- es que el título del disco es en honor a su gatita Maya, quien falleció luego de 15 años de ser su fiel compañera.

“Durante un año completo antes de comenzar este disco, trabajé dentro de las limitaciones y reglas autoimpuestas que hacían que el proceso de hacer música fuera lo más difícil posible, programar por programar”, dice Frusciante sobre su álbum en un comunicado emitido por Consequence of Sound.

Durante la grabación de Maya , me preparaba para hacer cada pista muy lentamente, pero terminaba las pistas muy rápido.Pasaría semanas haciendo breakbeats, mejorando una caja de ritmos, haciendo parches DX7, y así sucesivamente. Cuando surgió una idea que parecía el comienzo de una melodía, tenía muchos elementos nuevos listos para comenzar.

A continuación te dejamos el álbum Maya de John Frusciante para que lo puedas escuchar y disfrutar en lo que el guitarrista y Red Hot Chili Peppers se animan a componer nuevo material.