¡Vibra funky-disco! Jungle muestra un adelanto más de su nuevo disco con “All of the Time”

¡Por fin! Luego de un largo rato de espera y varios sencillos para calentar motores, Jungle está a unos cuantos días de liberar su nuevo material discográfico. Será el próximo viernes cuando el dúo lance Loving In Stereo y aunque ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, no está de más echarle un poquito más de emoción al momento.

Este lunes, el proyecto musical británico compartió “All of the Time”, un último adelanto del que también tenemos video oficial (con todo y las rimbombantes coreografías de baile a las que nos tienen acostumbrados) y que nos muestra el lado más funky-disco que su esta próxima producción de estudio tendrá.

Jungle nos muestra “All of the Time”, el último adelanto rumbo a su nuevo disco

Al igual que muchos artistas y bandas de la escena, Jungle vio en el 2021 el escenario ideal para regresar a las andadas. Josh Lloyd-Watson and Tom McFarland se aventaron tres años de ausencia desde su último disco (For Ever), así que ya era tiempo de meterse al estudio e iniciar una nueva etapa en su carrera.

Pues bien, el momento de adentrarnos ahí ha llegado… El dúo británico de electro-soul lanzará este viernes 13 de agosto su tercer material discográfico, mismo que llevará por nombre Loving In Stereo y que promete mostrarnos diferentes facetas creativas de los oriundos de Londres

El regreso de Jungle a la escena musical se gestó el pasado mes de marzo cuando sorpresivamente, lanzaron el tema “Keep Moving” y desde entonces, han venido lanzado varios sencillos en los que se pueden escuchar las distintas influencias que incluirá el material. En ese sentido, por ejemplo, hay un acercamiento con el hip-hop (“Romeo” ft. Bas) y también hay una fibra de indie rock (“Truth”).

Pero eso no es todo. Fieles a su estilo, Josh y Tom siguen mostrando su afinidad a géneros de la vieja escuela como el funk, el soul y hasta la música disco. Es en ese terreno donde encaja su nuevo sencillo “All of the Time”, que sin duda será uno de los tracks más bailables de Loving In Stereo.

Desde luego, Jungle lanzó la canción con un video oficial en el que nuevamente aparecen los bailarines que han adornado los clips del dúo desde hace ya un tiempo. Así que estás en lo correcto: acá no faltan las coreografías alocadas. Pues no hay más que agregar. Aquí va el nuevo audiovisual y agárrense que este viernes que viene ya llega el tercer álbum de los británicos.