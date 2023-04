Junior H le cayó al AXE Ceremonia 2023 y aunque no fue él quien cerró la noche en el escenario principal del festival, el público lo recibió como si hubiera sido el headliner final del del primer día del evento. Como uno de los exponentes más aclamados de los corridos tumbados, el joven cantante fue uno de los actos más aclamados del pasado sábado en el Parque Bicentenario.

Su show arrancó poquito antes de las 8 de la noche, con el escenario AXE llenándose a tope. Ya se veía venir algo interesante desde el inicio, cuando desde la tarima sonó el tema de las películas de los Avengers, pero en versión de regional mexicano.

Y arrancó el bailazo. “Ya llegamos a la Ciudad de México, cabr*nes. Puro Junior H alv”, dijo el joven, quien desde las primeras rolas como “El hijo mayor”, se dijo orgulloso y agradecido por estar en un escenario de este tamaño.

Junior H en el AXE Ceremonia 2023. Foto: Aaron Rubio

Así el show de Junior H en el AXE Ceremonia 2023

Hubo algún leve problemita con la voz al inicio del show de Junior H en el Axe Ceremonia 2023, pero nada de problema. La gente respaldó al artista, y de verdad, la manera en que se coreaban sus canciones era irreal.

Vinieron algunas rolas como “El rescate”, que el cantante menciona fue su corrido más exitoso del último año. Y eso es solo una referencia para entender el éxito de los corridos tumbados. “Estamos muy contentos de estar aquí… muy agradecidos de estar en escenarios como este. Dos años han pasado muy rápido”, contó Junio.

Junior H en el AXE Ceremonia 2023. Foto: Aaron Rubio

Todos cantan al son de Junior H en el AXE Ceremonia 2023

Siguieron más canciones como el “El azul” y “Fin de semana”. En ese momento, podíamos ver de nuevo el poder de convocatoria no solo de Junior H en el AXE Ceremonia 2023, sino cómo esta onda de los corridos tumbados realmente se ha convertido en una escena fervientemente seguida.

Los fans, los vendedores de chelas y hasta gente de los servicios médicos que andaba cerca del escenario, aprovechaban el momento para darse un break de la chamba y grabar algunas rolitas.

Junior H en el AXE Ceremonia 2023. Foto: Aaron Rubio.

Un momento para tristear y echar un poco de trap

La carrera de Junior H, si bien se basa en los corridos como su principal fuente de inspiración, no es el único estilo que lo define musicalmente. Cualquiera que no lo conociera, pensaría en él como un cantante de trap o de música urbana si solo nos quedamos con su facha.

Y de hecho, le entra también –muy de repente eso sí– al rollo del trap con rolas como “Cologne”. La rola trae ondita melancólica, y eso hizo que el show de Junior H en el AXE Ceremonia 2023 entrara en modo para tristear. El cantante pidió entonces que le apagaran las luces del escenario y que la gente encendiera las luces de sus celulares.

“También vamos a tristear”, dijo, y regresaron los corridos tumbados, pero de esos que son para cuando te rompen el corazón. “Días nublados” y “Ella” sonaron, pero “Extssy Model” se llevó esta parte del show, con una frase intensa al final que dice “mi alma está vacía, pero estoy sonriendo”.

¿Y es que quién no se ha sentido así, bajoneado por dentro pero con la necesidad de aparentar que todo está bien por fuera?

Junior H en el AXE Ceremonia 2023. Foto: Aaron Rubio.

Junior H se fue aclamado del AXE Ceremonia 2023

Como dijimos antes, Junior H se convirtió en uno de los actos más aclamados del AXE Ceremonia 2023; uno de los que abarrotó verdaderamente su presentación juntando a tanta gente como se pudo. Esta nueva vertiente del regional mexicano, los corridos tumbados, ganan cada vez más terreno en la industria.

No será extraño que en algún momento, pasen a dominar con fuerza el mainstream. “Clave Ali” y “Disfruto lo malo” terminaban el show, hasta que la gente aplicó el infalible “otra, otra, otra”… Y sí: no podía faltar esa rola conocida como “Se amerita”, que puso a todos a cantar “junto a mi carnal, no es de sangre pero demostró lealtad”.

Junior dice con esta rola que lo más importante es la familia, se abraza con sus músicos y se despide. El cierre perfecto para la multitud de fans, que sin duda disfrutaron el momento. Checa por acá todas las reseñas e info del AXE Ceremonia 2023 que hemos lanzado en esta cobertura.