Ya era hora de que las y los Beliebers tuvieran noticias buenas. Para cerrar el año de la mejor manera para esta peculiar base de fans, Justin Bieber anda bastante activo y tiene preparadas cosas muy interesantes para principios del 2020.

La sensación global de 25 años acaba de anunciar una nueva serie documental llamada Seasons, que llegará a YouTube. La fecha de estreno programada es para el 27 de enero, así que no será necesario esperar los meses enteros para poderla ver. La serie tendrá nuevos episodios los lunes y miércoles para todas y todos los Beliebers allá afuera que simplemente no pueden tener suficiente Justin Bieber.

Por si esto fuera poco, Bieber tiene una nueva canción titulada “Yummy”, más que lista para su lanzamiento. Este mismo viernes 3 de enero la podrán disfrutar todos sus fans. La semana pasada, Bieber también anunció una extensa gira de primavera y verano por los Estados Unidos. Si el popero canadiense empieza a lanzar nuevo material, es muy probable que toque tierras mexicanas una vez más en algún momento

El último álbum en solitario de Bieber fue el Purpose de 2015. Desde entonces no ha lanzado nada original, pero ha colaborado en canciones con Ed Sheeran (“I Don’t Care”), Gucci Mane (“Love Thru the Computer”), Post Malone (“Deja Vu”), así como en un remix de Billie Eilish (“bad guy”). Aquí les dejamos el anuncio oficial de esta nueva serie documental: