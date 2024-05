Lo que necesitas saber: El virtuoso Kamasi Washington lanza hoy Fearless Movement, una oda a la vida y al universo a través de su saxofón e invitados excepcionales.

El cuarto disco de estudio de Kamasi Washington, titulado Fearless Movement, es una locura en exploración sonora y el disco con más colaboraciones a la fecha del virtuoso saxofonista de Los Ángeles. A casi una década de su asombrosa irrupción en el mainstream musical, Kamasi reitera con fuerza su status como un multinstrumentista de élite en lo que llevamos de siglo.

Fearless Movement presume ser una fiesta con decenas de invitados estelares. En producción, Kamasi lidera un equipo al que se suman Cameron Graves, Ronald Bruner Jr., Tony Austin, y Miles Mosley.

En cuanto a ejecución, chequen nada más el equipo que convocó el saxofonista: Thundercat, Taj y Ras Austin, Patrice Quinn, DJ Battlecat, Brandon Coleman, Terrace Martin, George Clinton, D Smoke, André 3000, BJ The Chicago Kid.



Un viaje metafísico con colaboraciones que Kamasi trabaja a partir de su saxofón

Ante la paternidad, Kamasi enfrenta la vida y su lugar en el espacio

Nos encanta que para Fearless Movement, Kamasi Washington toca temas espaciales y estructuras de rolas que parecieran ambientar algún corto de ciencia ficción. El caso más claro es “Interstellar Peace (The Last Stance), en las que los metales guían un ambiente calmado. Kamasi es un tipo simamente introspectivo, como nos lo dejó ver hace algunos años que platicamos con él.

Ahora, Kamasi es padre y tal parece que esto le permite conocer aún más su rol en la vida, viendo no solo hacia adentro, pero también contemplando el esquema más grande del universo. Toda la postura que engloba esto es no tener miedo, a explorar, a moverse alrededor del jazz pero sin reglas absolutas y a invitar a cuántos colaboradores se le antoje.

El disco con la forma más libre que se propuesto Kamasi Washington

Para esta entrega de jazz, Kamasi regresa a la forma libre del género, en la que ahora su saxofón grita con distorsiones y efectos, en una muestra más de virtuosismo en plenitud. Ahora más exuberante que antes, Kamasi cambia drásticamente de tempo e incluye por momentos funk, beats más bailables y rap.

No te dejes llevar por la aparente calma en rolas como “Computer Love”, en la que una sección de metales te conduce poco a poco en una introducción tenue, que eventualmente rompe e incluye uno de los puentes más estruendosos de la discografía de Kamasi Washington.

“Asha The First” es una rola de jazz con rap y elementos de rock que incluye un solo vertiginoso del bajo de Thundercat, en lo que es una demostración de dos músicos que parecen tener talentos sobrehumanos. La tercera parte de la canción, con un rap denunciante y transgresor por parte de los Austin, la convierte en una rola intensa con mensajes sobre ingeniería social y discriminación racial.

Una lista envidiable de colaboraciones atípicas

Para Fearless Movement, Kamasi decidió incluir hasta a su hija de tres años, quien en “Asha the First”, aporta la progresión de piano que es la base de toda la rola.

“Dream State” es de los momentos más zen del disco, para el que colaboran el saxofón de Kamasi y la flauta (mejor dicho, flautas) de André 3000, el rapero convertido en jazzista de forma libre que nos sorprendió el año pasado con su debut en el instrumento de viento.

Aunque siempre se ha caracterizado por explorar con su saxofón una serie de géneros y no hacer caso a las limitantes de tiempo y producción, ahora sí Kamasi llegó a lugares atípicos para él. Pareciera que tenemos solos que van en The Comet Is Coming, o Sons of Kemet, y por momentos hace rugir a su saxofón después de complicadas secuencias con más fuerza de la que se espera en algunas rolas.

Kamasi Washington está de gira por Estados Unidos y Canadá, finalizando el año por Europa, y lanzó algunas versiones especiales y mercancía de Fearless Movement que pueden comprar directamente en su sitio.

