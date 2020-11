Aún no acaban las elecciones en Estados Unidos, pero Kanye West ya se apuntó para 2024

En estos momentos, Estados Unidos tiene los ojos del mundo encima por las elecciones que se están llevando a cabo en el país vecino, donde conoceremos si Donald Trump se echa otros cuatro años más como presidente del gabacho o Joe Biden llega a la Casa Blanca. Sin embargo, estos nos fueron los únicos nombres que aparecieron en los conteos, porque de sorpresa se coló Kanye West dentro de las votaciones.

El 4 de julio de 2020, el rapero anunció sus intenciones de ir por la silla grande y desde entonces comenzó una enorme y extraña campaña, la cual acompañó con propuestas locas –como tomar a Wakanda como ejemplo de gobierno– y un montón de drama entre él y su esposa, Kim Kardashian. Y aunque pensábamos que nadie votaría ni tomaría en serio las ideas que tenía para dirigir a uno de los países más poderosos del mundo, sí hubo quien confío en sus palabras, además de él mismo.

Y sí… Kanye West tuvo votos pero no los suficientes

Lo que al inicio creíamos que era un mal chiste terminó siendo real, pues al menos 50 mil personas escribieron el nombre de Kanye West en la boleta electoral… sí, no es broma. Y para que se den una idea, en estados como Vermont, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Colorado, Luisiana, Minnesota y Arkansas –solo por mencionar algunos– confiaron en el rapero para que los gobernara de aquí hasta el 2024

Por supuesto que Kanye no perdió la oportunidad para presumirle a sus fans en redes sociales lo emocionado que estaba porque había votado. Y no solo eso, sino que tenía esperanzas de ganar la contienda electoral jiar jiar . Pero esto no fue suficiente como para que Mr. West se emocionara con sentarse en el Despacho Oval, es por eso que desde la madrugada y aunque las cosas se estaban poniendo cardiacas, aprovechó la oportunidad para ‘aceptar su derrota’, o algo así.

Mr. West ya está pensando en 2024

Como ya es una tradición, Kanye West usó su cuenta de Twitter para dar este importante mensaje. El cantante de “Stronger” publicó una imagen de él y de fondo se puede ver el mapa electoral del territorio estadounidense, coloreado con los colores de cada uno de los partidos, rojo y azul.

Pero lo importante aquí fue que acompañó la fotografía con un “KANYE 2024”, que a juzgar por lo que vimos este 2020 y todo lo que hizo, sus intenciones son serias y en cuatro años volverá a competir por la presidencia del país vecino. Ni modo, la oportunidad de Ye en la Casa Blanca será para después, pero las risas no faltaron, ¿no?