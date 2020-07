¿Todo bien en casa? Kanye West acusa a Kim Kardashian de querer encerrarlo en una clínica y anuncia un nuevo disco

Desde que ‘arrancó’ su carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos, Kanye West ha estado en boca de todos por sus polémicas declaraciones. No hay día en el que no tengamos una noticia nueva sobre el rapero, que está dejando con el ojo cuadrado a muchos, pero parece que las personas alrededor de él –sobre todo su familia– están muy preocupados por él.

Como recordarán, el pasado domingo 19 de julio, Yeezy armó un mitin en Carolina del Sur para promocionar su campaña con rumbo a las elecciones de noviembre de 2020. En ese acto llamó mucho la atención por algunas frases puntuales que dijo, donde habló sobre el control de armas, la legalización de las drogas y más, pero lo que le dio la vuelta al mundo fueron las palabras que le dedicó al aborto.

West revela que estuvo a punto de abortar a su primera hija

Además de mencionar que le daría un millón de dólares a las mujeres que se convencieran de tener a sus bebés, Kanye West habló sobre cosas demasiado personales. Para empezar, mencionó que su padre en algún punto pensó en abortarlo –pero gracias a su madre eso nunca pasó–, pero quizá lo que sorprendió a propios y extraños es que él pensó hacer lo mismo cuando Kim Kardashian le dijo que estaba esperando a su primer hija, North, lo cual lo llevó hasta las lágrimas.

Por supuesto que el internet no se podía quedar callado ante todas las palabras que Mr. West declaró. Sin embargo, la cosa no paró ahí, pues el rapero –como es su costumbre– usó su cuenta de Twitter para mandar algunos mensajes bastante extraños, pero la gran mayoría los utilizó para sacar su coraje en contra de su esposa y hasta de su suegra, Kris Jenner por querer encerrarlo en una clínica psiquiátrica gracias a sus extrañas declaraciones.

Kanye estalla en contra de todos

Para nadie es un secreto que Kanye West sufre de un trastorno bipolar, él mismo lo reveló al mundo y en diversas entrevistas habló sobre cómo es vivir con esto. Pero muchas personas cercanas al también empresario mencionan que quizá toda esta idea de ir por la presidencia de los Estados Unidos no es más que un nuevo y grave episodio de esta enfermedad.

Es por eso que la gran mayoría de los mensajes que Yeezy escribió en Twitter iba dedicados a Kim Kardashian. Para empezar, acusó a su esposa de querer encerrarlo en una clínica por todo lo que ha dicho en los últimos días, mencionando que él se sentía como en la cinta, Get Out: “Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película ‘Get Out’ porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer”

Más tarde, Kanye le aventó una pedrada a Kim, diciendo que nunca iba a permitir que su hija mayor pose desnuda (algo que evidentemente su esposa ha hecho en varias ocasiones). “Puse mi vida en mi Dios para que la madre de North nunca la fotografiara haciendo Playboy y eso es. Estoy en el rancho … ven a buscarme”, escribió el rapero en forma de reto hacia Kardashian.

Continuando con el mensaje sobre su familia, Kanye West continuó con la idea de que sus hijos jamás saldrían en esa clase de revistas. “Los hijos West jamás harán Playboy”, dijo Yeezy mientras acompañaba sus palabras con una fotografía en la que aparecer rodado de sus pequeños.

West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Kim Kardashian no fue la única que se llevó un ‘regaño’

Kanye West continuó enviando mensajes extraños, y desvió la atención de su esposa hablando sobre todo lo que está alrededor de su familia política. “Amo a mi esposa. Mi familia tiene que estar junto a mí. Ya no es decisión de E! o NBC”, mencionó el rapero, haciendo referencia al canal y estudio que producen el reality show Keeping Up With the Kardashians, protagonizado por Kim Kardashian y su familia.

Ya casi para terminar, el productor musical le dedicó unas cuantas palabras a su suegra, Kris Jenner: “Kris no juegues conmigo. Tienes prohibido estar cerca de mis hijos. Ustedes intentaron encerrarme”. Por supuesto que la gran mayoría de esos tweets ya los borró Kanye de su cuenta, pues solo se quedaron algunos tuitazos muy puntuales.

Además anunció un nuevo disco

Lo último que West escribió fue que estaba enfocado en componer música nueva. Y aprovechando que tenía la atención de todo el mundo, decidió anunciar que este viernes 24 de julio supuestamente estrenará un nuevo disco llamado DONDA, el cual por el tracklist extraño que compartió en Twitter, al parecer volverá a tener mensajes religiosos.

No sabemos que esté pasando dentro de la familia de Kanye West y Kim Kardashian, pero esta podría ser la prueba de que el rapero en realidad, sí está sufriendo de un grave episodio de bipolaridad.