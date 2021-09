Hasta con André 3000: Les contamos TODO el pleito entre Kanye West y Drake

En los últimos días ha resurgido una pelea mediática entre dos de los artistas más reconocidos del hip-hop en la actualidad. Una que no sólo ha alimentado los titulares de los medios de música más importantes del mundo, sino que además ha involucrado a más gente que ni la debe ni la teme. Sí, nos referimos a lo que ocurre entre Kanye West y Drake.

Ambos cantantes, que estrenaron nuevo álbum recientemente, se han enfrascado en una pelea donde básicamente se han atacado el uno al otro a través de canciones y posteos de redes sociales. Si bien la cosa no había involucrado a terceras personas, es en esta ocasión André 3000 es quien ha salido un poco ‘embarrado’.

Los inicios de la rivalidad de Kanye West y Drake

Si no se han enterado del chismecito en cuestión, los ponemos al corriente: Todo comenzó formalmente hace unos años cuando Drake acusó a Kanye de meter su cucharota en el pleito que él tenía con Pusha T. De acuerdo con el cantante canadiense, Ye fue quien le dio información a Pusha T sobre su hijo no reconocido.

En 2018 Pusha T lanzó una canción titulada “The Story of Adidon” donde hablaba de Adonis, niño que Drake tuvo con la modelo francesa y ex estrella porno Sophie Brussaux, así como algunas inseguridades de Drake. El tema del hijo no reconocido levantó una controversia tan grande que a Drake no le quedó de otra más que salir a reconocer su paternidad.

Este 2021 Drake reavivó el pleito con Ye

Total que desde ahí Drake y Ye pasaron de ser amigos a enemigos. Si bien ambos no habían tenido un encontrón fuerte, todo cambió cuando este 2021 dieron a conocer que lanzarían un nuevo disco. Esto supuestamente los llevó a cambiar la fecha de lanzamiento de ambas placas para evitar que una opacara a la otra a propósito, pero el origen de la pelea fue otro.

El rapero estadounidense Trippie Redd lanzó una colaboración con Drake titulada “Betrayal”. En ella supuestamente el cantante canadiense aprovechó para burlarse del retraso en el lanzamiento del ‘Donda’, de Kanye, y la enemistad entre ambos resurgió. Obviamente Kanye no se quedó callado.

Todo fue gracias a la canción “Life Of The Party”

A través de sus redes sociales Kanye contraatacó con la captura de pantalla de un mensaje que envió a un grupo donde supuestamente está Drake, a quien amenazó con opacar su entonces anunciado disco ‘Certified Lover Boy’. “Nunca te recuperarás, te lo prometo”, decía la imagen en cuestión. Y la cosa no quedó ahí, pues hasta publicó la dirección de la casa de Drake.

Ahora si ya aplicado el “contexto, please”, este 4 de septiembre vino la revancha de Drake contra Kanye y la bomba explotó llevándose al buen André 3000 entre las patas. Y es que Graham fue invitado al programa de radio Sound 42, de la empresa SiriusXM, para presentar su disco ‘Certified Lover Boy’. Ahí Drake aprovechó para tocar una canción llamada “Life Of The Party”.

Una rola que Ye hizo con André 3000

El problema es que este track no era de Drake. Se trata de una colaboración que Ye hizo con André 3000 y la cual estaba planeada para aparecer en el tracklist de ‘Donda‘. Al final la canción en cuestión no apareció en el disco, sin embargo, el intérprete de “God’s plan” quiso presentarla al mundo porque Kanye lo ataca a través de ella.

Si bien “Life Of The Party” es un ataque contra Drake, la canción tiene un verso de André 3000 muy emotivo en donde habla con Donda, la madre de Ye fallecida en 2007, y le pide que por fa le diga a su mamá, Sharon Benjamin Hodo, que le comparta los pensamientos que tiene sobre ella. Les dejamos la rola a continuación:

El miembro de OutKast tuvo que salir a aclarar lo ocurrido

La polémica en torno a la canción no se hizo esperar. Si bien muchos salieron a aclamar la canción, la mayoría se preguntó el porqué el rapero originario de Atlanta aceptó grabar con Kanye una rola en donde ataca con Drake (o sea sí ya se había involucrado en el pleito). Y sí, André Lauren Benjamin tuvo que salir a aclarar lo ocurrido.

André indicó a Variety que Kanye lo contactó para participar en ‘Donda’. “Me inspiré en su idea de hacer un tributo musical a su mamá. Me pareció apropiado apoyar el concepto de ‘Donda’ haciendo referencia a mi propia madre, que falleció en 2013. Ambos compartimos esa pérdida”, indicó el músico.

No sabía que Ye iba a atacar a Drake en su rola

André 3000 dijo que él grabó su parte de la canción y después se enteró de la intención de Kanye. “Para mí estaba claro que un formato “limpio” editado del versículo no funcionaría sin tener también disponible el original en bruto. Entonces, lamentablemente, tuve que ser omitido del lanzamiento del álbum original”, dijo el rapero.

“Es una lástima que se haya lanzado de esta manera… Yo también quería estar en ‘Certified Lover Boy’. Solo quiero trabajar con personas que me inspiren. Ojalá pueda trabajar con Kendrick en su álbum. Me encantaría trabajar con Lil ‘Baby, Tyler y Jay-Z. Los respeto a todos”, finalizó André 3000.