Considerado por muchos como un genio, otros piensan que se le fueron las cabras al monte, de cualquier manera Kanye West siempre sabe cómo estar en boca de todos. Ya sea por sus declaraciones, por lo cariñosos que salen sus tenis y sobre todo por la música que lanza, pues en los últimos años ha dejado de lado las rimas que componía en sus primeros años para darle paso a rolas más producidas y con otra clase de mensajes.

Apenas el año pasado, el rapero de Chicago le presentó al mundo el coro Sunday Service (que la verdad suena espectacular en vivo) y estrenó el polémico disco Jesus is King, un álbum que causó mucha expectativa y que a muchos dejó con el ojo cuadrado porque creían que Yeezy nos quería evangelizar con él, gracias al contenido de las letras que hablaban de Dios, como si el señor West nos llevara a misa a través de sus rolas.

Después de esto, poco supimos a nivel musical del buen Kanye hasta el 29 de junio, pues anunció a través de su cuenta de Twitter que estrenaría un nuevo sencillo llamado “Wash Us in the Blood”, el cual viene en colaboración con el rapero y cuñado de West, Travis Scott. Por si esto fuera poco, también mencionó que esta rola formaría parte de un nuevo disco de estudio llamado God’s Country –el cual y a juzgar por el título, continuará con la temática de su último álbum de estudio–.

Además de poner a todos sus fanáticos de buenas con esta noticia, Kanye West mencionó que esta rola llegaría con un videoclip en colaboración con Arthur Jafa, quien es un reconocido artista visual y cinematógrafo que ha trabajado en documentales para recordar la importancia de la comunidad afroamericana como Seven Songs for Malcolm X o Shadows of Liberty y ha colaborado en algunos videos de Solange.

KANYE WEST

ARTHUR JAFA

PROJECT 02

WASH US IN THE BLOOD

FROM THE FORTHCOMING ALBUM GOD’S COUNTRY TODAY STILL #WESTDAYEVER pic.twitter.com/QgjqDQjQdS — ye (@kanyewest) June 29, 2020

Esta rola suena totalmente diferente a lo que escuchamos en Jesus is King, donde Kanye nos presenta una base tranquila con apenas unos cuantos beats que se repiten durante toda la canción lo acompañan mientras él se avienta unas rimas bastante tranquilas pero que no dejan de tener impacto, con el rapero y Travis Scott tirando frases sin parar, como si nadie los pudiera callar.

El video tampoco se queda atrás, pues en él Jafa hizo un espectacular trabajo al mezclar imágenes surrealistas de Kanye, cantando algunas partes de la canción con otras más de él y Travis pasándola en su vida diaria.

Pero lo importante de este videoclip es que tiene referencias a los movimientos como Black Lives Matter, que hemos visto renacer desde hace casi un mes y a raíz de la muerte de George Floyd, pues en él muestran algunas de las situaciones que lamentablemente aún tiene que pasar la comunidad afroamericana en Estados Unidos y en el mundo.

Pero mejor no les contamos más, escuchen y chequen a continuación “Wash Us in the Blood”, la nueva rola de Kanye West: