Ha pasado poco tiempo desde que Adidas cortó lazos con Kanye West, esto en medio de una ola de comentarios que al ojo público se consideraron como discursos de odio. En medio de todo ello, varios exempleados que trabajaban para la marca Yeezy (la colaboración entre la empresa de ropa deportiva y el artista), han revelado su experiencia laborando en ese ambiente.

El pasado 22 de noviembre, la revista Rolling Stone dio a conocer un nuevo informe donde más extrabajadores denuncian los actos de Ye como jefe. Y esta vez, las acusaciones incluso rozan los temas de la pornografía y la manipulación.

Kanye West. Foto: Getty Images

Kanye West y las acusaciones sobre uso de fotos y videos íntimos recién reveladas

El informe de la RS viene de una carta abierta que algunos exemplados enviaron a la junta de Adidas. En ella, afirman que los ejecutivos de la empresa de calzado “apagaron su brújula moral” sabiendo la forma en que Kanye West se dirigía a una buena parte de los colaboradores de Yeezy.

Algunas de las declaraciones del reporte (que pueden leer completo POR ACÁ), dicen que el rapero le dijo a una empleada: “Quiero que me hagas un zapato que me pueda follar”, que fue solo una de las tantas expresiones sexualizadas con las que el también empresario se daba a entender con su equipo.

Kanye West. Foto: Getty Images

El artículo de RS menciona que Kanye West usó técnicas de intimidación distintas con el personal de Adidas y Yeezy, frecuentemente dirigidas hacia las mujeres. De acuerdo con lo que comentan los testigos anónimos, West llegó a utilizar fotos y videos íntimos de Kim Kardashian y de él mismo (estando con otras mujeres) para mostrarlos a los empleados. O incluso con gente a la que se hacían entrevistas de trabajo.

“Él, en años pasados, explotó con las mujeres en la sala con comentarios ofensivos, y recurría a referencias sexualmente perturbadoras cuando brindaba comentarios sobre el diseño“, dice una de las copias de la carta a la que la edición estadounidense de Rolling Stone tuvo acceso.

El medio mencionado dice que intentaron obtener respuestas de parte de la marca de calzado y ropa deportiva, pero un portavoz dijo que no se discutirán detalles sobre conversaciones privadas relacionadas a la ruptura de la relación entre Kanye y Adidas.

Ye. Foto: Getty Images

¿Qué más se dice en la carta?

La carta obtenida por la Rolling Stone se titula The Truth About Yeezy: A Call to Action for Adidas Leadership y menciona que los ejecutivos de la empresa, en los rangos de vicepresidencia incluso, manifestaron su “responsabilidad, falta de rendición de cuentas y protección que Adidas no brindó a sus empleados durante lo que experimentamos como años de discusión verbal, abuso, diatribas vulgares y ataques de intimidación”.

Un antiguo colaborador de los primeros días de Yeezy en Adidas, menciona que alguna vez visitó la casa del rapero para una junta de trabajo y cuando Ye pidió que revisaran su computadora, lo que el exempleado vio fue pornografía dura en la pantalla. Otras dos personas aseguran que Kanye West les mostró videos sexuales caseros de él mismo.

“Siento que [West mostrando pornografía] fue una táctica para derribar a una persona y establecer su lealtad inquebrantable hacia él, poniendo a prueba y destruyendo los límites de las personas“, afirma otro de los testimonios”, se lee en otra declaraciones anónima.