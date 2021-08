Que rente el Azteca: Kanye West podría mudarse a otro estadio para terminar ‘DONDA’

Oh sí, ahí vamos de nuevo. Desde hace ya varias semanas, Kanye West ha dado de qué hablar porque nomás nos tiene esperando a que estrene en plataformas digitales su décimo álbum de estudio, DONDA. Sin embargo, conforme pasan los días y va surgiendo información, no se ve claro cuándo será el día que finalmente podamos escucharlo completito pero al parecer, el rapero ya tiene planes para –ahora sí– terminar este disco.

Como recordarán, Yeezy ya ha armado dos eventos bastante essstraños para presentar su nuevo material discográfico en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. De hecho, desde la primera listening party que organizó, lleva un buen rato rentando y viviendo en este mismo lugar donde supuestamente está dándole los toques finales al álbum. Pero al parecer, podría dejar este enorme estadio para mudarse a otro.

Kanye West estaría pensando terminar su disco en otro lugar

De acuerdo con NME, la estrella emergente del rap, KayCyy –un colaborador muy cercano a Kanye West y que ha estado junto a él en estos días– escribió un tuit en el que mencionaba que se moverían a otro estadio para continuar con la producción de DONDA. Sin embargo, en cuestión de horas el joven eliminó este tuitazo y dejó a muchos con la espinita por saber a qué complejo deportivo de Estados Unidos se mudarían.

A pesar de que KayCyy borró lo que redactó y mucho menos reveló a dónde piensan llegar, ya hay varios medios armando sus apuestas. Uno de ellos es HotNewHipHop, quienes mencionan que Kanye andaría buscando otras instalaciones similares en Atlanta, entre los cuales destacan estadios como el State Farm Arena, el Truist Park y el Russ Chandler Stadium. Solo queda esperar a que el propio rapero confirme todos los rumores.

Y a todo esto, ¿cuándo saldrá el disco?

En un principio se esperaba que DONDA se estrenara el 23 de julio. Posteriormente, los representantes de Kanye West confirmaron que este material discográfico llegaría el 6 de agosto pero nomás no salió. Sin embargo, luego del último evento para presentarlo, iTunes mostró que el álbum tendrá una fecha de lanzamiento del 13 de agosto; mientras que Apple Music, por su parte, lo puso en la lista de espera para el 15 de agosto, ¿ahora sí se armará?

Entre todo lo que se ha revelado de este disco de Kanye, hay varias sorpresas a nivel musical. Para empezar, ya se sabe que contará con un tracklist que incluirá al menos 24 canciones, pero lo que llamó la atención fueron los colaboradores que aparecerán en el álbum, entre los que destacan Jay-Z –sí, lo leyeron bien, The Weeknd, Kid Cudi, así como Young Thug, Baby Keem, Francis And The Lights y muchos artistas talentosos más.