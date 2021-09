OLV: Kanye West se prende fuego en el video oficial de “Come To Life”

En los últimos días no hemos dejado de hablar de Kanye West, para bien o para mal. Luego de hacerla de emoción por casi un mes y después de tres listening parties –y embolsarse unos cuantos milloncitos gracias a la merch–, el rapero por fin estrenó su anticipado décimo álbum de estudio, DONDA, que como era de esperarse generó una enorme conversación y dividió a sus fans, porque hay quien lo considera una obra maestra y otros meh.

A todo esto habría que sumar a la crítica especializada, pues hubo reseñas bastante negativas sobre este material discográfico, aunque también aparecieron quienes escribieron que es quizá el mejor disco del rapero y productor en casi una década. A lo que queremos llegar es que como casi siempre con Kanye no hay medias tintas: o te encanta la música y todo lo que hace o de plano no te late (por cierto, ACÁ les contamos que opinamos al respecto).

Kanye West estrena el video de “Come To Life”

Sea como sea, debemos aceptar que a pesar de hacer cosas bastante essstrañas y que no entendemos muchas de sus decisiones, Kanye West sabe cómo promocionarse y vender sus proyectos. Por ahora no tenemos idea si armará una gira para presentar DONDA en vivo y a todo color, pero mientras eso pasa, Ye –si es que procede su solicitud para cambiarse legalmente nombre– acaba de estrenar el video de una de las rolas del álbum, “Come To Life”.

Si tú te aventaste la tercera listening party que Mr. West armó en el estadio Soldier Field de Chicago, seguramente viste este momento –porque se hizo viral– en donde Yeezy, mientras llevaba un equipo de protección y sonaba esta misma canción, se prendió fuego… sí, así como lo leyeron. Justo cuando las llamas se apagaron y ante el desconcierto del público, se reunió con su exesposa, Kim Kardashian, que llevaba un vestido de novia y la verdad, no entendimos qué pasó.

La tercera listening party de ‘DONDA’ dio de qué hablar

Y eso es justo lo que vemos en el video oficial de “Come To Life”, cuando Kanye West se incendió a sí mismo y para muchos, esto representó la muerte del viejo Kanye para darle la bienvenida a uno nuevo; ya saben, ideas que solo se le ocurrirían a él. Además de esa peculiar escena, en este evento también llamó la atención la aparición de dos personajes controversiales actualmente en la industria musical, Marilyn Manson y DaBaby (ACÁ les dejamos todo lo que pasó en ese show).

Por ahora, DONDA está rompiendo récords en las plataformas digitales –porque desde su lanzamiento el pasado 29 de agosto, millones de personas de todo el mundo lo han escuchado completito- y no tenemos muy claro si Kanye armará un tour en forma para presentarlo, pero siendo honestos no lo necesita después de toca la campaña que armó para promocionarlo. A continuación les dejamos el video oficial de su nuevo sencillo.