Confianza nivel: Kanye West vota por primera vez en su vida… por él mismo

Estamos en un día clave para Estados Unidos, pues en las próximas semanas conoceremos quién será el presidente del país vecino por los próximos cuatro años. Y para ser exactos, la contienda entre Donald Trump y Joe Biden está que arde porque ambos se andan dando con todo, aunque por ahí hay alguien que bajita la mano anda contento por las elecciones y de quien pensábamos que ya no hablaríamos en todo este proceso, el mismísimo Kanye West.

Como recordarán, el rapero ha dado la nota en los últimos meses por un montón de cosas. Pero la que llamó la atención de todo el mundo vino en el 4 de julio de 2020 cuando Ye anunció que ahora sí.. iba en serio por la presidencia del gabacho, después de eso nos enteramos que en algunos estados ni siquiera estaba registrado como candidato y para terminar de amolarla unas semanas después nos presentó sus infames propuestas de campaña y el bizarro mitin donde terminó llorando.

También puedes leer: WTF?! KANYE WEST ASEGURA QUE DIOS LO MANDÓ A INTERRUMPIR EL DISCURSO DE TAYLOR SWIFT EN LOS VMA’S

Y aunque todo iba ‘viento en popa’, la carrera por la Casa Blanca de Kanye West se vio envuelta por chismes, sobre todo después de tirarle con todo a su esposa, Kim Kardashian y hasta a su suegra, Kris Jenner. Pero más tarde nos enteramos que en realidad, todo este sueño de convertirse en el mero mero de los Estados Unidos podría ser un episodio de bipolaridad, enfermedad con la que el también productor ha lidiado en los últimos años.

Después de esto, Mr. West decidió dejar de lado su candidatura a la presidencia para entrarle a una dura contienda en contra de la industria discográfica, que lo llevó a tomar decisiones tan drásticas como retrasar el lanzamiento de su próximo disco y hasta orinar uno de sus Grammys en forma de protesta… sí, eso pasó. Pero ahora, el rapero retomó su campaña y parece que se está concentrado en su camino por la silla grande, o algo así.

Este 3 de noviembre y en plena votación en Estados Unidos, Kanye West tomó como siempre su cuenta de Twitter para dar de qué hablar. No le bastó con animar hace algunas semanas a todos sus seguidores a escribir su nombre en las boletas electorales y por supuesto que a algunos no les dijeron dos veces y lo hicieron , en esta ocasión el autodenominado Yeezy volvió a esta red social para demostrarnos la confianza que se tiene.

Resulta que Kanye a través de un tuitazo nos dejó muy claro que está contento con estas elecciones, sobre todo porque por primera vez votará por alguien en quien confía ciegamente y que “sabe que hará un cambio”… él mismo. “Dios es tan bueno. Hoy voy a votar por primera vez en mi vida por el presidente de los Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío … en mí”, fue lo que dijo Mr. West.

God is so good Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it’s for someone I truly trust…me.

— ye (@kanyewest) November 3, 2020