¡Checa el cover que Karen O le hizo a “Under Pressure” de Queen y David Bowie!

En 1981, Queen y David Bowie le dieron al mundo una de las canciones más reconocidas de la historia. El combo británico lanzo aquel año “Under Pressure”, track que sin duda ha sobrevivido al paso del tiempo y hoy recibe una nueva versión en la voz de Karen O.

La vocalista de Yeah Yeah Yeahs, en compañía del compositor tejano Willie Nelson, acaba de lanzar una versión acústica de dicho clásico ochentero. Además de ellos, otros artistas como Nick Zinner también participaron en la producción de la canción. ¡Dale una escuchada a continuación!

Cuando escuchamos el nombre de la canción –“Under Pressure”– inmediatamente se nos viene a la mente ese clásico rasgueo de bajo. Esas simples pero pegajosas notas llegaron para quedarse en la mente de melómanos como la mismísima Karen O, quien junto a otros músicos reinterpretó este sencillo de una manera peculiar.

La nueva versión del clásico de Bowie y Queen en la voz de la vocalista neoyorquina se caracteriza por la dulce textura acústica sobre la que se desarrolla. Tanto Willie Nelson como Karen se turnan para interpretar cada uno las diferentes partes vocales de los cantantes ingleses. Y sí, la líder de YYY’s se rifó haciendo los característicos sonidos que Freddy Mercury hace entre versos.

Por supuesto, un trabajo de esta calidad debía incluir a otros grandes músicos. De esta manera, Nick Zinner fue incluido como guitarrista junto a otros músicos como Johnny Hanson e Imaad Wasif, mismos que igual intervinieron en la composición de las secciones de cuerdas.

Mientras tanto, el encargado de la producción de la pista fue Dave Sitek, a quien tal vez recuerdes por su trabajo como multi-instrumentista para TV On the Radio y productor de David Byrne, Foals, Yeah Yeah Yeahs entre otras grandes bandas.

En un comunicado oficial recogido por Consequence of Sound, Karen O reveló que el acercamiento con Willie Nelson se dio cuando buscaba el apoyo de este último para firmar una petición al Congreso de Estados Unidos. Ella quería el soporte del músico de country para la iniciativa Save Our Stages. Además de acceder a la firma del acta, Nelson también estuvo de acuerdo en una colaboración.

La vocalista explicó también que no fue fácil escoger el tema para el featuring, pero se fijo en el tema de Queen con Bowie -del álbum de la banda Hot Space– porque serviría para darle a la gente un buen mensaje en estos momentos en los que estamos ‘bajo presión’.

En este punto mi mente se estaba derritiendo pero tuve que concentrarme y sacar una canción que fuera digna de una leyenda viviente y que además hablara para la gente en tiempos difíciles. No fue una tarea fácil… Entonces, como un rayo de la nada “Under Pressure” me vino a la mente. He escuchado esta canción innumerables veces sin procesar la gravedad de lo que Bowie y Freddie estaban cantando.