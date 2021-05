Pokémon marcó la infancia de muchas personas de diferentes maneras. Ya sea con los videojuegos, con las series animadas o incluso con afiches de todo tipo (los famosos tazos en México, por ejemplo), la marca tiene un lugar especial dentro de la cultura pop, en el cariño del público y hasta para figuras de la talla de Katy Perry.

La cantante ya había anunciado que colaboraría con la reconocida franquicia japonesa en su celebración de 25 aniversario, pero no sabíamos qué se traían entre manos ni en qué momento conoceríamos su plan. Ahora, por fin tenemos aquí el video oficial para la rola titulada “Electric”.

Katy Perry se une al 25 aniversario de Pokémon con una nueva canción

Debemos decirlo: prácticamente todo el mundo conoce Pokémon. No importa si no eres fan o si solamente te entretenías viendo en la televisión la caricatura; por ahí debes tener algún recuerdo sobre estas criaturas y su fantástico mundo de batallas.

El ejemplo de ello lo tiene Katy Perry. “Cuando visité el Pokémon Café mientras estaba de gira por Japón, me sentí tan nostálgica. Me llevó de regreso a mis años de secundaria”, dice la cantante en un comunicado recogido por Pitchfork. Y no es para menos que ella se acordara de esto.

Al igual que artistas como Post Malone o J Balvin, la interprete detrás de “Firework” se unió a la celebración del 25 aniversario de la franquicia. Hace unos meses con bastante expectación, se dio a conocer la colaboración y fue hasta este momento en que por fin se reveló de que se trataba todo.

Katy Perry acaba de compartir “Electric”, una canción llena de optimismo y buena vibra con la que precisamente muchos rememorarán aquella época en la que querían ser entrenadores pokémon. “cuando recibí la llamada para ser parte de la celebración del 25 aniversario, estaba eufórica. Los temas de la canción (resiliencia, encender tu luz interior) han guiado mi vida…”, dijo Katy en el comunicado.

En este video, vemos a la cantante junto a Pikachu mientras observan a una niña que está tocando y mostrando sus habilidades en la música. Esta chica en el clip es la versión adolescente de Katy que está acompañada por Pichu (la fase pre-evolucionada del pokémon eléctrico amarillo). Checa a continuación el videoclip completo. La canción formará parte de un disco recopilatorio que se titulará Pokemon 25: The Album que saldrá en otoño, tentativamente.