¡Son igualitas! Katy Perry se burla de su parecido con Zooey Deschanel en su nuevo video

El 2020 se nos está terminando, pero no por eso dejarán de pasar cosas sorprendentes en los últimos días que le quedan. Por más extraño que parezca, durante todos estos meses de encierro la industria musical se rifó como los grandes para regalarnos rolas que nos distrajeran de lo que ocurría en el mundo, aunque algunos como Katy Perry de plano se fueron de este planeta y contactaron a los aliens para dejarnos con la boca abierta, o algo así.

A pesar de todo lo que ha pasado, este año ha sido uno de los más importantes para la estrella pop. Para empezar, a mediados de agosto se convirtió en madre junto a Orlando Bloom de una niña llamada Daisy Dove, y por si esto no fuera suficiente, lanzó al mercado su sexto álbum de estudio, Smile. Pero eso no es todo, ya que al parecer estuvo trabajando en un montón de música que no salió en este último disco.

Katy Perry presenta una sorpresa para sus fans

Y aunque hace algunos días Katy Perry se hizo viral porque los mexicanos la trollearon sabroso con su línea de chanclas (ACÁ les contamos qué onda), hablando específicamente de ella como artista, este 21 de diciembre la cantante sorprendió a sus fans lanzando el video del cuarto sencillo de su más reciente álbum de estudio, “Not The End of the World”, el cual está dando de qué hablar en redes sociales.

Para empezar por la letra de la rola, pues en medio de una base electrónica que le tira un poco hacia el trap, Katy nos da un mensaje muy importante en estos momentos, pues aunque las cosas se ven complicadas y pensemos que el mundo se acabará con todo lo que está sucediendo, no podemos perder la esperanza e imaginar que pronto nos irá mejor. Pero más allá de eso, el videoclip que estrenó es una verdadera joya.

Zooey Deschanel es la protagonista del video

En él vemos a Katy Perry haciendo un pequeño guiño a su etapa como mamá, pues al parecer está paseando a la pequeña Daisy Dove en su carriola. Y es aquí donde las cosas se salen de control, pues unos aliens azules –muy parecidos a los que Daft Punk nos presentó en Interstella 5555– deciden raptar a la cantante pero en realidad a quien terminan llevándose en una nave espacial es a la mismísima Zooey Deschanel –o Summer para los cuates–.

A lo largo de todo el video, la actriz le sigue la corriente a los extraterrestres con tal de salvar a la Tierra y en casi cuatro minutos, aparece usando algunos de los trajes más icónicos de Katy, como su famosa peluca azul. Ya para terminar y complacer a estos seres –que al parecer son sus más grandes fans– cantante frente a todos ellos. Sin duda, no esperamos ver esto pero nos deja con un gran sabor de boca saber que el meme de internet es real.

Mejor no les contamos más, chequen a continuación el videoclip de “Not the End of the World”, la rola con la que Katy Perry nos recuerda que no todo está perdido este año y donde de paso, se burla de sí misma junto a Zooey Deschanel: