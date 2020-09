¿Nueva música en camino? Captan a Kendrick Lamar grabando un video musical

Aunque el 2020 nos ha tratado con la punta del pie en todos los aspectos posibles, parece que a tres meses de que se acabe nos ha traído una muy buena noticia. Y es que todo indica que Kendrick Lamar planea lanzar un nuevo video musical próximamente, el cual podría pertenecer al próximo disco del cantante.

La tarde de este miércoles 2 de septiembre, en redes sociales comenzó a circular una fotografía en donde podemos ver al productor y cantante sentado en una caja de plástico y hablando a través de un teléfono público. “Kendrick Lamar grabando un video musical en L.A” dice el posteo que se viralizó a través de Twitter, el cual despertó varias reacciones.

KENDRICK LAMAR SHOOTING A MUSIC VIDEO IN L.A pic.twitter.com/apyI4oMzAo

De acuerdo con la revista People, Kendrick Lamar sí estuvo grabando un video en el centro de Los Ángeles, California, el pasado martes 1 de septiembre. Aunque aún no se sabe si el video es para él o alguien más, todo parece indicar que hay un 99% de probabilidades de que pronto disfrutemos de las primeras señales del quinto álbum de Kung-Fu Kenny.

Y es que basta recordar que en el mes de marzo de este año, el músico Thundercat dijo en una entrevista para el portal Neet Tokyo que había trabajado “un poco” en el nuevo disco de Kendrick Lamar, esto cuando le preguntaron cómo había sido ya su experiencia chambeando junto con Lamar, a quien calificó como “uno de los artistas más creativos de nuestra generación”.

.@Thundercat on working with Kendrick + his upcoming album.

(https://t.co/3BQCRFJwEU) pic.twitter.com/9j6eCaNX1q

— DUCKWORTH TDE (@DuckworthTDE) March 27, 2020