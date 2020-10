¡Kendrick Lamar regresa para rapear en la nueva rola de Busta Rhymes!

Musicalmente hablando, el 2020 nos ha traído un montón de sorpresas –y no, no hablamos de todos los conciertos y festivales cancelados–. En realidad un montón de bandas y músicos están aprovechando sus días de encierro para componer rolas y planear grandes cosas para el futuro (o para cuando el coronavirus lo permita) pero en esta ocasión les traemos buenas noticias porque Kendrick Lamar está de regreso, aunque por ahora sin música nueva.

Desde el lanzamiento de DAMN en 2017 y después de arrasar con todos los Grammy en la categoría rap un año más tarde, no hemos tenido noticias sobre este talentosísimo músico. A principios de 2020 comenzaron a circular varios rumores que apuntaban a que lanzaría un nuevo disco pero él mismo no ha dicho nada al respecto, aunque hace algunos meses lo cacharon grabando un video musical en las calles de Los Ángeles.

Kendrick Lamar une fuerzas con Busta Rhymes

Pero mientras esperamos a que nos deje muy claro cuáles son los planes que tiene, Kendrick Lamar vuelve a la música para soltar unas barras potentes en “Look Over Your Shoulder” de Busta Rhymes. Resulta que el legendario rapero lanzará el próximo 30 de octubre Extinction Level Event 2: The Wrath Of God, la continuación del álbum que estrenó en 1998 y que cuenta con grandes colaboradores como Mariah Carey, Chris Rock, Anderson. Paak y muchos más.

De este disco ya hemos escuchado un par de sencillos, y ahora estrena esta rola donde el buen Kendrick participa. En ella ambos combinan sus distintos estilos, dando como resultado una colaboración explosiva pero que tiene ese toque de la vieja escuela y que sirve como un tributo de ambos para el género que tanto les ha dado: el hip-hop. Además, los dos rapean sobre un sample de “I’ll Be There” de The Jackson 5, que le da un toque vintage a la canción.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación el regreso de Kendrick Lamar para tirar unas cuantas rimas en “Look Over Your Shoulder”, la nueva rola de Busta Rhymes: