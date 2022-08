Los clips de Kendrick actuando dentro de una caja gigante de residuos peligrosos durante su actual tour The Big Steppers, han estado circulando en redes sociales, lo que nos dejó inseguro sobre qué esperar al ingresar al Scotiabank Arena en Toronto. ¿Actuaría en el cubo durante todo el concierto? ¿Sería la caja de plástico la pieza central del diseño del escenario, como Tyler, the Creator y su mansión durante la gira Call Me If You Get Lost o los icónicos bloques de Kanye y Jay-Z durante la gira Watch The Throne?

Esas fueron algunas de las preguntas que nos llevamos antes de ver en vivo y a todo color a Kendrick Lamar, y es que tuvimos la oportunidad de presenciar su concierto del 13 de agosto en Toronto y fue una experiencia única.

Foto: Bruno Ruiz

La vida en cuarentena fue solo un segmento de muchos durante el sólido set de 90 minutos de Kendrick en Toronto. Mr. Morale & The Big Steppers es un disco conceptual densamente repleto de temas interconectados, skits y protestas sociales; y esta gira es la primera gran oportunidad de Kendrick Lamar para proporcionar integraciones visuales convincentes a su proyecto (fuera del único video musical para “N95”). Y así como el Sr. Morale premió a los asistentes, la gira está llena de imágenes atractivas, brindando una experiencia inmersiva que se basa en los temas que aborda en el álbum.

Un concepto para cada canción de Kendrick en vivo

Casi todas las canciones tenían su propio diseño visual, una demostración del esfuerzo de Kendrick por igualar la profundidad del tour con un decorado complejo. El diseño del set hace que su gira se sienta aún más inmersiva. Los mejores artistas de festivales son creativos con su escenografía y diseño de producción, pero nada se compara con un espectáculo de arena completo donde un artista puede usar toda la pista. Kendrick interactúa con los fans en dos escenarios usando a sus bailarines para ayudarlo a moverse a lo largo de una pasarela de escenario a escenario.

Foto: Bruno Ruiz

El lema de la gira es “Ven a ayudar al Sr. Morale a salir de la caja”, y la burbuja de cuarentena fue la representación visual más literal de Kendrick dentro de la caja. Pero la imagen de la caja estuvo presente durante toda la noche, y gran parte del diseño del escenario era cuadrado. La cortina blanca sobre la parte principal del escenario formaba una gran caja, y los páneles de luz eran cuadrados, creando una caja de luz sobre él cuando flotaban hacia abajo.

Foto: Bruno Ruiz

Nunca mencionó “la caja” ni le pidió al público que lo ayudara a “salir de la caja”, pero una voz de fondo entre canciones que parecía ser “el narrador” lo felicitó por salir de la caja al final del set, especialmente después de “Savior“. En cambio, optó por hacer referencia sutilmente a la idea de “la caja” a través del diseño del escenario, mientras interpretaba canciones de Mr. Morale que lo mostraban rechazando cajas figurativas de conceptos como la lujuria, hipermasculinidad, condescendencia y el salvadorismo.

La atmósfera que se vivió en la arena era energética, llena de furor y los fans no dejaban de acompañar a Kendrick en todas y cada una de las canciones del set de 28 canciones. La energía que transmite el rapero, sus bailarines y los artistas invitados (Baby Keem y Tanna Leone) hizo notar el compromiso que tienen con el público.

A pesar de que en este tour, Kendrick no cuenta con una banda en vivo dentro del escenario, este en ningún momento se siente vacío, ya que sus bailarines lo acompañan apropiadamente durante el show, dándole un sentimiento más de performer de grandes ligas, algo que después de presentarse como headliner de los principales festivales de música en el mundo y cinco álbumes de estudio, ha logrado consolidarse.

Foto: Bruno Ruiz

Pero como Kendrick ha expresado continuamente, no le importa lo que piensen sus detractores. Una buena parte de Mr. Morale consiste en pedirle a los fanáticos que lo dejen simplemente ser un rapero. La canción final “Savior” defiende con su continuo estribillo, “I am not your savior.” Y tiene razón. Él no es nuestro salvador, y no deberíamos esperar que él o cualquier otro artista discográfico lo sea.

Pero es un showman increíble, y la gira The Big Steppers es una excelente manera de pasar la noche, aunque probablemente estemos lejos de verlo en México y Latinoamérica, tristemente.

Foto: Bruno Ruiz Foto: Bruno Ruiz

Setlist de Kendrick Lamar:

1. United in Grief

2. N95

3. ELEMENT.

4. Worldwide Steppers

5. Backseat Freestyle

6. Rich Spirit

7. HUMBLE.

8. Father Time

9. m.A.A.d city

10. Purple Hearts

11. King Kunta

12. LOYALTY.

13. Swimming Pools (Drank)

14. Bitch, Don’t Kill My Vibe

15. Die Hard

16. DNA.

17. Count Me Out

18. Money Trees

19. LOVE.

20. Alright

21. Mirror

22. Silent Hill

23. vent (cover de Baby Keem) (con Baby Keem)

24. range brothers (cover de Baby Keem cover) (con Baby Keem) 25. family ties (cover de Baby Keem cover) (con Baby Keem) 26. Crown

27. Mr. Morale (con Tanna Leone)

28. Savior

Por: Bruno Ruiz