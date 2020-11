KennyHoopla: El joven que está redefiniendo el rock alternativo en pleno 2020

A lo largo de tantas décadas en que la música nos ha acompañado, muchos han sido los artistas que han intentando y conseguido exitosamente combinar géneros que a simple escucha podrían parecer ajenos. Podríamos mencionar grandes nombres y músicos que ahora son legendarios, pero en la actualidad son muy pocos los jóvenes que se atreven a experimentar a tal grado de crear un sonido único en su tipo, aunque hay otros que aceptan este reto como KennyHoopla.

El chico del que les hablaremos hoy estamos seguros que les volará la cabeza y si no es así, les devolvemos su dinero . Con tan solo 23 años y un par de EP’s publicados desde 2016 hasta la fecha, ha logrado llamar la atención de la industria musical y de un montón de medios grandes de todo el planeta por su peculiar estilo, que por ocasiones toma prestados ritmos del pasado y los cuales transforma para crear algo que para ser honestos, no se está escuchando en estos momentos.

¿Quién es KennyHoopla?

Kenneth La’ron –como en realidad se llama– nació en Cleveland, Ohio el 5 de agosto de 1997. Así como muchos otros artistas, comenzó a interesarse por la música cuando era niño, aunque él mismo considera que al principio no era tan bueno y tampoco consideraba la opción de dedicarse a esto, de hecho recuerda que a sus 10 años grabó un “horrible” freestyle en un cassette de juguete que su madre le dio de cumpleaños

Sin embargo, su vida iba de lo más normal posible, iba a la escuela e intentaba sacar buenas calificaciones, aunque a la par fue descubriendo un montón de músicos que lo marcaron. Años más tarde, fue aprendiendo a tocar algunos instrumentos e inevitablemente comenzó a componer canciones en su cuarto, pero todo cambió cuando junto a su familia se cambió a Wisconsin, fue en esa ciudad donde formalmente arrancó su carrera artística.

El momento de publicar sus primeras canciones

Para 2016 y con la ayuda del internet, comenzó a publicar sus canciones en su página de SoundCloud bajo el pseudónimo de KennyHoopla. El 5 de octubre de ese mismo año, estrenó un EP titulado Beneath the Willow Tree, en el cual reunía rolas que había lanzado en los últimos meses, así como un par de temas nuevos. Con este material discográfico, logró tener el reconocimiento de varios blogs de música alternativa, que consideraron a La’ron como un artista a seguir.

Semanas después llegó “Cave”, que se convirtió en su canción más escuchada en SoundCloud hasta ese momento. Poco a poco se fue haciendo de un nombre dentro de la escena independiente de Wisconsin, y aunque muchas otras bandas y artistas con los que creció lo recomendaban con todos sus conocidos, él sabía que no quería que su música se quedara en el underground, es por eso que en 2017 lanzó su primer sencillo comercial, “Waves”.

Ver en YouTube

El contundente ascenso a la fama gracias a una rola

Después de esto y durante 2018 y 2019, estrenó varios sencillos más como “Sickness”, “Sore Loser” o “Lost Cause”. Con estas últimas dos rolas y gracias a los videos musicales que lanzó, KennyHoopla logró ganar reconocimiento y colarse entre algunos medios musicales muy grandes. Pero a partir de eso, se desapareció por un buen rato, a tal grado que nadie se había cuál sería su futuro o si de plano se había rendido para dedicarse a otra cosa.

Afortunadamente el 4 de febrero de 2020, La’ron lanzó “How Will I Rest in Peace if I’m Buried by a Highway?”. Rápidamente esta canción se convirtió en su tema más popular hasta la fecha, convirtiéndose en su primera rola que alcanza 1 millón de visitas en YouTube y que fue elogiada por su sonido único inspirado en el post-punk y el new wave, y que por supuesto le voló la cabeza a miles de personas alrededor del mundo.

Ver en YouTube

Llegaron las primeras colaboraciones

Esta rola de KennyHoopla generó expectativas –y con justa razón– en él, pues para que se den una idea el sencillo sonó en estaciones de música alternativa, y alcanzó el número 8 en la lista de Billboard Alternative Airplay. Más tarde estrenó un par de canciones más, “The World is Flat and This is the Edge” y “Plastic Door”, pero justo después de esto anunció que por fin y después causar mucha expectativa, el 15 de mayo de 2020 lanzaría su segundo EP.

Después de publicar este material discográfico y con la ayuda de otros artistas, reinterpretó su rola “Lost Cause”. La primera de estas nueva versiones fue con el músico y productor de EDM, rap y hip hop alternativo, grandson, pero Kenny sorprendió a propios y extraños cuando más tarde nos presentó esta misma rola en colaboración con Jesse Rutherford, el vocalista y frontman de The Neighbourhood.

Para octubre de 2020, KennyHoopla anunció que después de lanzar EP’s durante todo este tiempo, ya se encuentra trabajando en lo que será su primer álbum de estudio. Aunque esto no es lo único que trae entre manos porque después de esto publicó una foto en el estudio junto al baterista de Blink-182, Travis Barker, insinuando que podrían colaborar en una rola. Pero lo único que por ahora tiene claro es que será el acto telonero para el show que Yungblud dará en Londres hasta el 2021.

Ver en YouTube

¿Qué hace tan especial a este músico?

Escuchar las rolas de KennyHoopla es como subirte a una montaña rusa de emociones y sonidos, aunque en algunos casos caen en lugares comunes. En sus canciones puedes encontrar influencias de géneros como rock alternativo, hip hop, pop punk, combinado con un poco de ambient trap e incluso drum and bass, que con la voz tan potente de este joven da como resultado algo que para nada se está escuchando en este momento.

En medio de este viaje con guitarras llenas de reverberación, ganchos vocales y y baterías bailables que recogen un montón de corrientes musicales, aparecen algunas bandas que sin duda son influencias para este joven músico, para ser específicos Bloc Party con discazo debut, Silent Alarm. Sin embargo, esto para nada es malo, al contrario, demuestra que Kenny tiene la capacidad de tomar esos ritmos de la vieja escuela y combinarlos con su sonido para más tarde presentárselos a una nueva generación como algo totalmente distinto.