King Gizzard and the Lizard Wizard regresa a lo psicodélico en su nuevo sencillo “Some of Us”

King Gizzard and the Lizard Wizard está de regreso con lo que mejor sabe hacer: música para viajar un rato. Y la verdad, es que encerrados en la cuarentena cae muy bien irnos a otro lugar. Su último lanzamiento se llama “Some of Us” y llegó con un video tan loco como la canción.

Los rockeros australianos han estado haciendo todo lo posible por mantener a sus fans ocupados este año a pesar de la situación. El mes pasado nos sorprendieron con su sencillo “Honey”, su primer material de música desde Infest the Rats’ Nest del verano pasado.

A diferencia de “Honey”, que se va al lado más frágil y gentil del líder Stu Mackenzie, “Some of Us” es un duro rock psicodélico. Las guitarras se sintonizan nota por nota con la voz de Mackenzie, sonando como una especie de coro de demonios.

Es una canción del principio del fin

“Esta canción escrita por Cookie y cantada por Stu se unió a principios de este año cuando el mundo se estaba hundiendo lentamente en la locura, pero antes de que estuviera realmente en llamas”, escribió King Gizzard and the Lizard Wizard en sus redes sociales oficiales.

“Últimamente hemos hecho un montón de canciones. Actualmente les pone algunos destellos. No podemos esperar para mostrársela a todos antes de que caigamos en llamas”, finalizó la banda australiana.

El video musical fue dirigido por John Angus Stewart y ve a la banda a través de la lente de un sensor de calor térmico. Simulando que la banda se encuentra en llamas, como una buena metáfora, también se vierte líquido en la cara simulando sangre. Pero la canción en sí no es una especie de extravagancia de death metal, sino que devuelve a King Gizzard a sus raíces psicodélicas.

Este año, King Gizzard and the Lizard Wizard ha encontrado tiempo para lanzar cuatro álbumes en vivo, incluidos tres en beneficio de los esfuerzos de alivio de los incendios forestales de Australia, así como de Chunky Shrapnel de April.