¡King Gizzard & the Lizard Wizard está de regreso con su sencillo “Honey”!

King Gizzard & the Lizard Wizard, como muchas otras bandas y artistas, está decidida a mejorar la cuarentena de todos sus fanáticos. Hoy lo hacen lanzando su sencillo “Honey”, su primer material de música desde Infest the Rats’ Nest del verano pasado.

Con unos buenos cinco minutos de psicodelia, “Honey” se va al lado más frágil y gentil del líder Stu Mackenzie, quien alaba a alguien especial que lo mantuvo a flote en estos tiempos inciertos de cuarentena. “You taste like honey. All warm and runny. Kinder than candy. Effervescent shandy. Days are ever sweeter when I wake up near ya,”, canta en su nuevo sencillo.

También puedes leer: KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD ANUNCIA LA PELÍCULA Y ÁLBUM DE CONCIERTO ‘CHUNKY SHRAPNEL’

King Gizzard & the Lizard Wizard no dejó las cosas en un sencillo y también compartieron su video acompañante dirigido y editado por John Angus Stewart. “Grabado al atardecer durante el apocalipsis con una lente realmente laaargo”, señaló Mackenzie en Twitter. “Escribí esta canción hace un par de años. Es bueno tenerla en el mundo”.

King Gizzard & the Lizard Wizard en el 2020

“Honey” llegó para ser su primera oferta original del año, sin embargo, King Gizzard & the Lizard Wizard han estado bastante activos en los últimos meses. Seguramente ya lo saben, pero han lanzado cuatro álbumes en vivo, incluido el Chunky Shrapnel este pasado mes de abril.

Honey is on YouTube! Shot at sunset during the apocalypse with a reeeeeeal long lens. I wrote this song a couple of years ago. It’s nice to have it out in the world ❤️ Stu

Xoxox 🎥 @phchttps://t.co/4knz7pM3os — King Gizzard (@kinggizzard) July 14, 2020

“Chunky Shrapnel fue hecho para el cine, pero como los conciertos y las películas están actualmente prohibidos, se siente poético lanzar una película de concierto digitalmente en este momento”, dijo el líder Stu Mackenzie en un comunicado sobre este pasado lanzamiento.

“Obtén los altavoces más fuertes que tengas, enciéndalos y mire a Chunky en la televisión más grande que puedas encontrar”, continuó King Gizzard & the Lizard Wizard. “Consigue un montón de bocadillos y convierte tu sala en un cine”, finalizó. Para que disfruten en seguida, les dejamos “Honey” y el tráiler de Chunky Shrapnel.