De sonidos y calidez latina: Eirik Glambek Bøe de Kings of Convenience nos cuenta lo que hay detrás de ‘Peace or Love’

El pasado 18 de junio de 2021 Kings of Convenience, la dupla noruega conformada por Eirik Glambek Bøe y Erlend Øye, publicó su cuarto disco de estudio titulado ‘Peace or Love’, el cual se convirtió en el primer material de larga duración que lanzaban en 12 años y desde la publicación del ‘Declaration of Dependence’ en 2009.

Este nuevo disco, que se grabó en cinco ciudades diferentes del mundo y en un periodo de cinco años, llegó a los oídos de los fans en plena emergencia sanitaria. Una que afortunadamente permitirá a Kings of Convenience dar un par de fechas en CDMX, Guadalajara y en el festival Bahidorá, en Morelos.

Aprovechando el lanzamiento de este disco, tuvimos la oportunidad de platicar a través de Zoom con Eirik Glambek Bøe, quien desde su hogar en Noruega nos contó las influencias latinas que hay en este disco, cómo funciona su dinámica de trabajo junto a Erlend, los duetos que encontramos en ‘Peace or Love’ (como el de Feist) y más curiosidades de esta quinta placa musical.

El regreso musical de Kings of Convenience

‘Peace or Love’ causó conmoción al ser anunciado por Erlend y Eirik en abril del año pasado y con el lanzamiento de “Rocky Trail”, el cual se convirtió en el primer sencillo que el dúo noruego publicaba en más de una década.

Y es que si bien Erlend y Eirik siguiendo activos después de la publicación de su tercer álbum ‘Declaration of Dependence’, lo fans tomaron este nuevo material como un regreso en la música para Kings of Convenience, aunque para Eirik fue más un disco que tardó por tomarse su tiempo para estar a la altura de lo que buscaban.

“Cuando llegamos a 2016, no se sintió como si hubiéramos estado fuera por mucho tiempo. En realidad fue como ‘Ok, han pasado siete años desde que salió el último disco y tenemos muchas canciones nuevas. Así que entremos al estudio y comencemos a grabarlas de nuevo’“, nos comentó Eirik al afirmar que ‘Peace or Love’ no es un álbum de “regreso” ya que ambos jamás dejaron de trabajar juntos.

“Erlend ha lanzado trabajos en solitario, y yo lancé trabajos en solitario con Kommode, así que eso llamó la atención durante algunos de esos años intermedios. Pero nunca dejamos de trabajar como Kings of Convenience”, indicó el músico. “Es sólo que somos muy lentos y tenemos estándares muy altos de lo que queremos lanzar, así que no queremos sacar algo de lo que no estamos absolutamente seguros”.

‘Peace or Love’ es el disco en el que Erlend y Eirik comparten su crecimiento personal

12 años se dicen fácil, sin embargo, basta con ver lo que sucedía en el mundo cuando Kings of Convenience lanzaron su último disco para hacernos idea de todo lo que ha cambiado desde entonces. Por ejemplo, en el 2009 no existían las apps para pedir comida a domicilio y los mensajes de texto por celular eran la forma más común de comunicarse con las personas.

El paso del tiempo ha sido evidente en todo el mundo y en la agrupación tampoco ha sido la excepción. Justo el tiempo le dio a Eirik y Erlend la sabiduría necesaria para poder escribir las canciones que hoy escuchamos en ‘Peace or Love’, donde ambos dan consejos de lo que han aprendido en la vida desde hace más de una década.

Me gusta la idea de dar consejos a través de canciones porque cuando era mas joven tenia algunos artistas que eran como mis mentores en la vida….Hubo algunos artistas que no tenían miedo de poner consejos en sus canciones y siempre apreciaré esos consejos. Creo que es algo que no se escucha mucho, no hay tantas canciones que incluyan consejos, pero me gustaría ver más de eso porque creo que es algo muy valioso, ya que si el consejo es irrelevante o incorrecto, entonces no lo escucharás, pero si es un consejo relevante y verdadero, entonces algunas persona tomarán este consejo y tendrá valor en su vida.

Irónicamente el disco del nombre no alude a nada de eso. O al menos no de manera directa, ya que el título de éste fue obra del guitarrista de Kommode, el otro proyecto musical de Eirik: “Hay un nombre. No lo diré ahora porque podría convertirse en el nombre del próximo álbum. Lo peor de todo es que sí, la respuesta es sí”, afirmó cuando le preguntamos si él y Erlend tenían otro título en mente para bautizar a este cuarto disco.

Está inspirado en la calidez de los ritmos latinos y el cariño que el dúo tiene por Sudamérica

Como lo comentamos en un principio, ‘Peace Or Love’ se grabó en cinco países diferentes: Alemania, Italia, Suecia, Noruega y Chile. En éste último y durante el 2016 se grabó la canción “Angel” en compañía de los productores Cristian Heyne y Fernando Herrera. La canción es sólo otra muestra más del cariño que Kings of Convenience tienen por los ritmos latinos.

“Estuve en Brasil, ese es el jardín musical donde hemos registrado la mayor cantidad de frutos de inspiración, pero es gracioso cómo nosotros, dos noruegos muy pálidos, tienen este fuerte amor por los ritmos latinos y por cierto tipo de armonías y melodías, que de alguna manera están inspiradas en Sudamérica”, dijo Eirik al hablar de esta canción.

“No hay nada en mi vida que me recuerde la vibra latina que tenemos en nuestras canciones. Es más como un, no sé, como un efecto contrario: crecemos en un lugar muy frío y muy hostíl, y el ritmo latino y mucho y el sonido latino nos atraía como una idea de algo más atractivo”, agregó.

Cuenta con colaboraciones entrañables, como la de Feist

Este cuarto álbum cuenta con la participación de varios amigos de Kings of Convenience, tales como Feist y The Staves. A la primera ya la conocíamos desde el disco ‘Riot on an Empty Street’ (2004), donde colaboró para canciones como “Know-How” o “The Build-Up”. Por otro lado, a la banda femenina de folk las conocimos hasta este disco con la rola “Catholic Country”, que ayudaron a co-escribir.

“La elección de tener a the Staves fue una reunión muy random que fue organizada por este hotel en Berlín llamado Michelberger, que se dio cuenta de que los artistas y músicos tienden y prefieren quedarse en ese hotel cuando van a Berlín. Después de unos años, Tom y Nadine Michelberger, quienes manejan el hotel, se percataron de que ninguno de estos artistas se habían conocido”, relató Eirik.

El festival en cuestión se realizó con Justin Vernon de Bon Iver, así como Bryce y Aaron Dessner de The National como co-anfitriones. Durante una semana los artistas que suelen venir a ese hotel durante el año se quedaron, tuvieron la oportunidad de pasar el rato juntos y colaborar. Así fue el caso de The Staves.

“Ahí conocimos a The Staves que fueron invitadas allí. Yo estaba tocando el riff de “Catholic Country” y ellas empezaron a cantar, así que tuvimos una actuación junto con The Staves. Esto fue en 2016 y luego en 2018 regresamos al Michelberger Festival y en ese tiempo Leslie Feist volvió, estaba allí, así que se unió y cantó la canción que habíamos escrito con ellas, agregó.

“Son solo estos eventos random, ¿sabes? son eventos random de la vida. Tus caminos se cruzan con los de alguien y se siente como si el destino los reuniera cada vez que algo bueno sale de estos eventos“, aseguró Eirik Glambek Bøe sobre los duetos que encontramos en ‘Peace or Love’.

Un disco que llegó dos años después del álbum debut de Kings of Convenience

‘Peace or Love’ es un disco que varios medios especializados compararon con ‘Quiet Is the New Loud’, el disco debut del dúo y el cual en 2021 cumplió 20 años de haberse lanzado. Algo que indudablemente puso un poco de presión para Eirik, ya que este álbum es uno de los más queridos por sus fans.

“Creo que acabas de resumir el gran monstruo en nuestra vida: la presión. El sentimiento de que cuando haces algo nuevo tiene que ser mejor que lo que hiciste antes y a veces eso puede ser muy aterrador, porque nunca sabes si lo que estás haciendo es mejor que lo que estabas haciendo antes”, afirmó sobre la realización de su cuarto disco.

Siempre hay un riesgo de que lo que estás haciendo es un paso importante y como artista ese es tu mayor miedo, ¿sabes? que lo que estás haciendo no sea tan valioso como lo que solías hacer. Entonces es algo en lo que tienes que trabajar, algo a lo que realmente debes prestar atención. Cuando trabajo trato de quitarme esta presión de encima diciendo que está bien intentar algo y está bien fallar; está bien no estar totalmente seguro de lo que estoy haciendo y lo que espero hacer es desarrollarme como artista para crear algo que sea más valioso que lo que estaba haciendo en el pasado, pero nunca estaré 100% seguro de la calidad del nuevo material que estoy trabajando.

Aunque con la misma dinámica de trabajo que Erlend y Eirik han adaptado desde ese entonces

A pesar de eso, la dinámica de trabajo que tiene con Erlend no se ha visto afectada, ya que para Eirik estar en Kings of Convenience es su trabajo de diario: “Yo trabajo con Kings of Convenience todos los días todo el año, estoy trabajando en el desarrollo de escribir nuevas canciones, escribiendo nuevas letras, tocando canciones viejas, practicando canciones viejas”, nos contó el músico noruego.

“Ha sido mi dedicación a Kings of Convenience lo que significó que cada vez que Erlend decidía volver a Kings of Convenience, hubo Kings of Convenience al cual regresar. Eso también explica nuestras diferentes carreras musicales. Erlend ha estado involucrado en muchas cosas diferentes que tienden a encajar mejor con él, porque es muy inquieto, está muy interesado en hacer cosas nuevas todo el tiempo, mientras que yo estoy más estable y constante y más feliz de concentrarme en una cosa por un largo tiempo”, finalizó.

Para fortuna de muchos de nosotros, este mes de febrero podremos escuchar al dueto noruego en el Festival de Bahidorá, el día 19; en la CDMX el 23 y 24 de febrero, así como el 26 en Guadalajara. ¿Ya tienen sus boletos?