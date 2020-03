Kings Of Leon está de vuelta con la emotiva balada “Going Nowhere”

En estos momentos, el mundo de la música está haciendo lo suyo frente a la compleja situación que vivimos a raíz de la pandemia del coronavirus, crear canciones y armar conciertos para que tanto ellos como nosotros podamos distraernos un rato de toda la información que vemos en las noticias. Sin embargo y en medio de todo el caos, cosas buenas están pasando pues algunos se están animando a sacar rolas nuevas, como el caso de los Kings of Leon.

Después de casi cuatro años del lanzamiento de su último disco de estudio, Walls, los hermanos Followill y compañía están de vuelta y por la puerta grande con una rola llamada “Going Nowhere”, una canción que queda como anillo al dedo para estos días en los que la gran mayoría se encuentra haciendo home office o de plano pasando la cuarentena en sus casas, pues los miembros de la banda están haciendo exactamente lo mismo.

A diferencia de los temas rockeros a los que nos tienen acostumbrados los Kings of Leon, en esta ocasión decidieron guardarse los riff distorsionados para otra ocasión, pues en “Going Nowhere” nos traen una balada acústica donde solamente tenemos a Caleb Followill tocando su guitarra mientras canta una letra sumamente melancólica con frases como “I’m going nowhere, if you get the time. I’m going nowhere, with you on my mind…” o “No voy a ninguna parte, si tienes tiempo. No voy a ninguna parte, contigo en mi mente”, que se siente como si hablaran de todas aquellos que han tenido que alejarse en estos momento de las personas que más quieren.

Para acompañar a la canción, también estrenaron un pequeño video en blanco y negro dirigido por Casey McGrath, gran amigo de Kings Of Leon y quien ha estado detrás de clips como “Pyro”, “Walls”, “Temple” o “Beautiful War” así como del documental de la banda. En él vemos a Caleb Followill cantando y tocando la canción mientras está sentado en un sillón, conforme va avanzando la toma nos vamos acercando hacia el músico, generando una sensación de intimidad para terminar justo en el plano donde comenzó todo. Como si hicieran referencia a la distancia necesaria que debemos de tomar para evitar el contagio.

Con un breve mensaje en la descripción del video, le desearon a sus fans que estén bien y seguros pues ya habrá tiempo de verse de nuevo. Sin duda el regreso de la banda es conmovedor y emotivo, alrededor de la crisis por el coronavirus, sin embargo eso no quita que nos emocione escuchar algo nuevo de ellos.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y denle play a continuación a lo nuevo de Kings of Leon: