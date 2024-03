Lo que necesitas saber: 'Only by the Night' de Kings of Leon fue lanzado en 2008, y catapultó a la banda a la cima de popularidad en cuestión de meses con sencillos como "Sex on Fire" y "Use Somebody".

Kings of Leon se presentó como una banda prometedora a inicios de los dos miles, y hoy en día son uno de los proyectos de rock más grandes a nivel mundial. Los Followill irrumpieron en el mainstream con su aclamado disco Only By The Night (2008), y vale la pena recordar cómo es que este álbum los colocó en la cima internacional.

Con su visita al Vive Latino a la vuelta de la esquina, recordamos su progreso más significativo en la industria musical, de pasar de una banda independiente y autoproducida, a romper récords y llenar estadios en cuestión de meses.

De las 11 rolas que integran el disco, destacaron las enormes “Sex on Fire”, “Use Somebody” o “Notion”, que llevaron a Kings of Leon a sonar en todos lados en cuestión de meses.

El punto de consagración de Kings of Leon

Los discos previos a Only by the Night dejaban ver cambios bastante marcados

Desde su excelso Youth And Young Manhood (2003), los Followill acapararon la atención por su sonido crudo y distorsionado que recordaba el rock sureño de bandas como Creedence Clearwater Revival o Lynyrd Skynyrd.

Los acelerados solos de guitarra, y un sonido bastante crudo, con la voz desgarrada de Caleb en un caos equilibrado, lograron que los amantes del renacimiento del rock de garage los colocaran entre sus favoritos.

Aún con éxitos de culto como “Red Morning Light” y “California Waiting”, el cuarteto con un look retro tenía un sonido de nicho, que estaba centrado en distorsiones pesadas y riffs sencillos y pegajosos.

Esto cambió para Aha Shake Heartbreak (2005), con una construcción de canciones más compleja, con más puentes y breaks, y ya en Because Of The Times (2007), estábamos frente a una banda que incorporó sintetizadores y un sonido mucho menos crudo.

Esta idea permanente de cambió llevó a Kings of Leon a componer Only By The Night, que en 2008 los hizo sonar en todos lados y a toda hora, en lo que quizás fue una de las últimas olas de popularidad masiva del rock en los tiempos modernos.

La creación de un clásico contemporáneo que fue más allá de los géneros

Apenas en febrero de 2008, los Kings regresaron al estudio para trabajar en el sucesor de Because Of The Times, y con esa energía lograron conseguir un sonido de rock sofisticado. Con letras sencillas pero cautivadoras, la voz de Caleb sonó en todo el mundo por los siguientes años.

Ya habían salido de gira como abridores de U2, y eso fue un cambio significativo en cuanto a magnitud. De tocar shows individuales en lugares medianos, pasaron a abrir las presentaciones de la gira global de una banda acostumbrada a estadios.

Junto a Angelo Petraglia y Jacquire King en la producción, el cuarteto Followill compuso un icónico álbum que ha vendido más de seis millones de copias.

Su primer sencillo, “Sex on Fire”, alcanzó el puesto número 1 en el Reino Unido, el puesto 56 en el Billboard Hot 100 y el puesto 1 en las listas de Billboard Modern Rock.

Como si fuera poco, los sencillos “Use Somebody”, “Manhattan”, “Revelry” y “Notion” confirmaron que no se trataba de una banda one hit wonder, sino que los estadounidenses habían conseguido un sonido inmenso para llenar arenas en el mundo.

Las rolas con menos atención mediática también marcaron un cambio de sonido. El bajo en “Crawl”, junto con la voz de Caleb con un efecto de reverb amplio, o la cambiante “17” con una precisión mayor, apelaban a una magnitud mayor para el resto de su carrera.

Definitivamente los Kings of Leon con su Only by the Night cambiaron su sonido, carrera, y la forma en la que el rock interactuó con el pop y reinó en las listas de popularidad de manera memorable, algo que no es común actualmente.

A más de 15 años de la salida del disco que cambió su carrera, los Kings of Leon visitarán el Vive Latino el domingo 17 de marzo. Aún quedan boletos y los pueden conseguir por acá.

Te puede interesar