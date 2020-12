“La bebida que estás hecho para amar”: KISS lanzará su propia marca de café

Si existe una banda en la historia del rock que ha sabido explotar su imagen con fines mercadotécnicos, esos deben ser KISS. A lo largo de su carrera, la banda neoyorquina ha aparecido en comics, figuras de acción, afiches y playeras y ahora se preparan para entrarle al mercado de los alimentos y las bebidas mañaneras.

Gene Simmons y compañía han negociado una colaboración con una compañía cafetera estadounidense con la que lanzarán su propio producto. Así que si eres una de las personas que disfruta de una buena taza de café casi tanto como de un álbum del grupo, estás de suerte.

El café de KISS

¿Te imaginas levantarte por la mañana y despertarte escuchando “Rock Roll All Night” mientras te despabilas con una buena tasita de café? Ya sea en el home office o en la oficina del trabajo -cuando lo permita la pandemia-, esa debe ser una experiencia bastante placentera.

Ese momento ahora podrá ser totalmente un agasajo para los fanáticos de Kiss con la nueva marca de café que saldrá en 2021. Los creadores de “Detroit Rock City” se unen a la compañía Dead Sled Coffe para esta nueva entrega que los rockeros de antaño amantes del grano gozarán sin duda.

A través de su cuenta de Instagram, la compañía reveló que será el próximo año cuando se lance el producto, mismo que describen como “el café que fuiste hecho para amar”, una tremenda referencia a “I Was Made For Loving You” (andan con todo en cuestión de marketing, la verdad).

Dead Sled, por su parte, son reconocidos en el mercado cafetero por ser una marca independiente que ha trabajado con diversos artistas como la banda de hardcore Wisdom In Chains y el grupo de ska The Toasters. Sin embargo, la colaboración con KISS es la primera que hacen con un grupo de rock mainstream de ese tamaño.

La banda se despide del 2020

El año se va y KISS le entrará a las celebraciones para decir adiós al 2020 con un concierto especial que darán desde Dubai el 31 de diciembre. Kiss 2020 Goodbye se llevará a cabo a las 11:00 am tiempo de México. POR ACÁ te dejamos el link donde puedes adquirir entrada para el streaming, la cuales tienen un precio de 4o dólares (poco más de $790.00 pesos).

“Filmado con más de 50 cámaras y vistas de 360 ​​grados, este espectáculo producido por Monumentos en vivo se puede ver a nivel mundial… Estás invitado a pasar la víspera de Año Nuevo con The Demon, The Starchild, The Spaceman y The Catman mientras avanzan en 2020 y entran en 2021 … ¡toda la noche!” dice un comunicado de la banda recogido por NME.