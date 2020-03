Es muy probable que en estos momentos estés preparándote para pasar tu viernes en casa, viendo un maratón de pelis o series, o quizá estás buscando música nueva para empezar el día. Y es justo ahí donde nos queremos detener pues afortunadamente un montón de músicos están sacando de su arsenal cosas nuevas para emocionarnos mientras permanecemos en nuestros hogares. Si tienen ganas de hacer headbanging macizo, Korn nos trae la solución para eso.

Hace algunos meses, la banda liderada por Jonathan Davis estrenó “Can You Hear Me”, el tercer sencillo de su último material discográfico, The Nothing, una canción bastante interesante porque inicia con un sintetizador bastante calmado pero que después pasa a segundo plano para mostrar todo el poderío de Korn con un riff de esos que te hacen echarte un buen air guitar en la sala. La rola en sí tiene frases contundentes que te dejarán pensando como: “Y mientras mi corazón siga aguantando sé que nunca volveré a ser el mismo”.

Ahora, Korn nos presenta el videoclip oficial de esta rola, el cual fue dirigido por Adam Mason, quien trabajó recientemente en el documental Alice in Chains: Black Antenna, de la legendaria banda de grunge de Seattle, Washington. En el video vemos como Jonathan Davis y compañía hacen una dura crítica hacia como las redes sociales se han apoderado por completo de nuestras vidas, dándole más importancia de la que debería.

Todo esto lo hacen a través de un hacker, quien de manera aleatoria y con un montón de pantallas comienza a espiar a varias personas. Por si esto no fuera lo más stalker del mundo, nuestro protagonista también se atreve a mandarles mensajes de texto diciéndoles que los están vigilando. Este videoclip termina con el hacker siendo víctima de su propio juego, pues al seguir a una chica hasta un estacionamiento termina desvaneciéndose gracias a que es grabado por la cámara de un teléfono celular.

Pero mejor no les contamos más, deja lo que estás haciendo, aflójate la corbata y arma un moshpit (relax) en la oficina con el nuevo video de Korn, “Can You Hear Me”: