Kristen Stewart tomó la batuta de la trilogía musical y visual titulada “The Film” cuya creación corrió a cargo de boygenius, la superbanda conformada por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker a propósito de la salida del disco The Record (este 31 de marzo).

boygenius es una de las propuestas musicales más emocionantes en los últimos años, pues integra a tres de las compositoras e intérpretes más aclamadas de los últimos años que conservan un sonido indie que enfatiza en las letras y los conceptos más allá de los preceptos comerciales.

Por eso no es extraño que hayan elegido a Kristen Stewart para dirigir los tres videos de las rolas “$20”, “Emily I’m Sorry” y “True Blue” de boygenius. La actriz nominada al Oscar ya había dirigido otros videos musicales como “Take Me Down to the South” de Sage + the Saint en 2014 y “Down Side of Me” de Chvrches. Pero esta colaboración entre Kristen Stewart y boygenius es otra cosa…

Julien Baker, Lucy Dacus y Phoebe Bridgers como boygenius en ‘The Film’ / Foto: Captura YT boygenius

The Film de boygenius dirigido por Kristen Stewart

The Film tiene tres videos musicales, cada uno protagonizado por una de las integrantes de boygenius. Se trata de un ejercicio visual y narrativo interesante que muestra tres historias diferentes, protagonizadas por boygenius, que hacia el final de cada uno se unen para tener una congruencia no necesariamente lineal. Acá les contamos de qué va cada uno:

$20

El primer video dirigido por Kristen Stewart para boygenius por título “$20”, y está protagonizado por Julien Baker, quien despierta en la antigua casa de su madre hasta encontrarse con su versión más joven, así como una amiga de ella. Mientras Julien pasa tiempo con ella misma arreglando el auto con las dos chicas, se le une una más.

Y así entendemos que todas ellas son la representación de las versiones más jóvenes tanto de Julien comode Lucy Dacus y Phoebe Bridgers. Hacie el cierre del video, las tres hacen un pacto de sangre.

Julien Baker en el video de “$20” de ‘The Film’ / Foto: Captura YT boygenius

Emily I’m Sorry

Este es el segundo video de la trilogía titulado “Emily I’m Sorry” bajo la dirección de Kristen Stewart para boygenius, y desde los primeros acordes sabemos que va protagonizado por Phoebe Brodgers, quien se encuentra en pijama en medio de un rally de monster truck. Detrás de ella hay un monte de cosas que son aplastadas por una camioneta.

Luego de un rato, y con la ayuda de Lucy Dacus y Julien Baker, decide prenderles fuego mientras repite las palabras de disculpa hacia Emily. Los ojos de Phoebe se humedecen y al final parece sonreír. Sin duda, es una canción triste que hace alusión a una pérdida.

Phoebe Bridgers en el video “Emily I’m Sorry” de ‘The Film’ / Foto: Captura YT boygenius

True Blue

El cierre de la trilogía con este corto dirigido por Kristen Stewart para boygenius lleva por título “True Blue”, y como están pensando, tiene como protagonista a Lucy Dacus. La cantante despierta en una casa vacía, y mientras la recorre, decide reunir todas las cosas de color azul y pintar una pared de este color.

Es así como llegan dos figuras, las de Phoebe Bridgers y Julien Baker para ayudarle a terminar con la pared. Mientras Lucy ve cómo quedó su trabajo, es que comienza a ver algunas partes del cuerpo de sus compañeras hasta besarse mientras se sonríen.

Lucy Dacus en el video “True Blue” de ‘The Film’ / Foto: Captura YT boygenius

Aquí el corto de boygenius dirigido por Kristen Stewart

Por acá les dejamos el cortometraje completo de The Film de boygenius dirigido por Kirsten Stewart, quien está próxima a hacer su debut como directora de un largometraje con la adaptación fílmica las memorias de Lidia Yuknavitch tituladas The Chronology of Water.