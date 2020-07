La teorías detrás de la canción de “The Blower’s Daughter” de Damien Rice

Hoy les vamos a contar lo que se sabe y se dice de esta canción del 2002, que a más de uno nos puso la piel chinita la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez –y más– que la escuchamos… porque, se sabe que hasta al más valiente le tembló el ojito cuando se escucha “The Blower’s Daughter” en la película de Closer… justo en esa escena de Jude Law y Natalie Portman.

‘The Blower’s Daughter” forma parte del primer disco de Damien Rice, titulado O. Es bien sabido que el músico irlandés dedicó este álbum a su mejor amigo, Mic Christopher, quien falleció de una herida en la cabeza en el 2001.

Ahí como dato curioso: fue el mismo Damien quien produjo este disco, pero no solo eso, sino que también tocó el bajo, clarinete, guitarra, percusión, y batería. Algo así como un Nicolas Cage pero de la música.

Y a pesar de que es una canción más que legendaria, hay muy poca información de esta; partiendo de que el mismo Damien Rice dio muy poquitas entrevistas para promocionar ese disco –y la canción, obvio–, y siempre se rehusó a hablar del tema…

Ver en YouTube

“¡¿ENTONCES QUÉ HAGO AQUÍ HDTPM?!“, te estarás preguntando… aaah, pues bueno, a pesar de que no hay citas textuales de Damien, sí hay algunas teorías hechas por los fans que son bastante interesantes…

Hay algunas que se meten hasta en mitos celtas, y libros de Daphne de Maurier. Pero hay dos que son –al menos para nosotros– las más interesantes y que vale la pena mencionarlas.

La teoría del call-center

Damien Rice trabajaba en un call-center ‘vendiendo’ hipotecas y préstamos. En una ocasión, llamó a una casa para hablar con el padre de la familia pero no contestó él, sino que fue la hija quien levantó el teléfono.

Cuenta la leyenda que él se enamoró de su dulce voz y comenzó una especie de relación secreta con ella por teléfono y le marcaba cuando sabía que su padre no estaría en casa… hasta que un día ella le dejó de contestar.

Él se obsesionó tanto que descubrió su dirección, y fue a buscarla. La veía desde lejos pero nunca se le acercó para que no lo tachara de awkward. Gracias a esa historia formó Juniper, su primera banda. Se rumora.

El maestro de clarinete

Algunos medios afirman que Damien Rice nunca trabajó en un call-center, y que en realidad, esta canción es sobre un joven Damien que está enamorado de la hija de su maestro de clarinete. (De ahí el ‘blower’,obvio)

Pero si esta historia fuera cierta, tendríamos a un soldado caído, pues este ‘amor’ jamás fue recíproco. Y a medida de que Damien fue creciendo, se fue dando cuenta que en realidad no era amor, y que lo superaría en el momento de conocer a alguien más… (‘Til I find somebody new, como dice el final).

Sean verdad o no estas teorías, resulta bastante interesante imaginar que algo así pudo haber sido la inspiración para una de las grandes canciones de la década pasada. Y hoy, la sigue tocando y suena igual de macizo que hace casi 20 años.