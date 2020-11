Donald Trump dedica su último día de campaña para… ¿criticar a Lady Gaga?

Lady Gaga, por supuesto, decidió no quedarse sin contestar ante el comunicado emitido por Trump y su equipo. En este intercambio de mensajes entre sí, la creadora de “Born This Way” retwitteó directamente la publicación de Murtaugh.

En el posteo de la cantante se observa una captura de pantalla con el comunicado oficial del Tim, pero decorado con algunos stickers a manera de burla. “Hey, Tim. Hey, Donald. Estoy muy feliz de vivir gratis en sus mentes”, escribió Gaga en su tuit. Esto desencadenó que, inmediatamente, en redes se hiciera tendencia el nombre de la artista. Sin duda, a Trump le h incomodado la presencia de Lady Gaga junto a Biden. ¿Tendrá un verdadero impacto en la elección de Pensilvania? Habrá que estar atentos.

HEY TIM HEY @realDonaldTrump SO HAPPY IM GLAD TO BE LIVING RENT FREE in your HEAD. #BidenHarris https://t.co/k2ODfQNkF3 pic.twitter.com/Iy3Nj8aYMR

— Lady Gaga (@ladygaga) November 1, 2020